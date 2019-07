Előző írásunk

Ha még így megy sokáig, Románia valóban korrupciómentes országgá válik, mert most már az egészségügyi miniszter, Sorina Pintea is beszállt a korrupcióellenes harcba, új fegyvert vetve be, álbetegeket küld azokba a kórházakba, ahol fennáll annak gyanúja, hogy az egészségügyi személyzet pénzhez köti a páciens ellátását. Az egészségügyi szakszervezetek rögtön tiltakoztak, valószínű azért, mert van némi vaj a fejükön, illetve hálapénz tagjaik zsebében.