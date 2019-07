Merénylet veszélye miatt razziáztak Németországban

A hatóság tájékoztatása szerint tudomásukra jutott, hogy potenciális fenyegetést jelentő iszlamisták terrortámadásra készülhetnek. A házkutatásokat Düren és Köln környékén hajtották végre. Az akcióban különleges egységek is részt vettek.

Klaus-Stephan Becker, a kölni rendőrség bűnügyi igazgatója sajtótájékoztatóján elmondta: fedésben dolgozó forrásból értesültek arról, hogy terrortámadás közvetlen veszélye fenyeget. A nyomozás fókuszában egy 30 éves, az iszlám hitre áttért, berlini származású német-libanoni férfi áll, aki Észak-Rajna-Vesztfáliában, Hessenben és Berlinben is kapcsolatban állt muszlim szélsőségesekkel, és nemrég költözött Dürenbe. Őt évek óta potenciális terrorista fenyegetésként figyelték már a hatóságok. A rendőrök arról szereztek tudomást, hogy egy beszélgetésben a közelmúltban kijelentette, hogy készen áll merényletet elkövetni.

Jelenleg mind a hat férfi őrizetben van, de egyelőre nincsenek letartóztatásban – mondták el a rendőri vezetők a sajtótájékoztatón.

Az ARD német közszolgálati csatorna úgy tudja, hogy a rendőrség az elmúlt napokban szigorú megfigyelés alatt tartotta a fő gyanúsítottat, és azt állapították meg, hogy gyanúsan, konspiratív módon viselkedik, közlekedik és kommunikál. Emellett gyanús pénzmozgásokat is észleltek. Két másik férfi esetében a rendőrök arról szereztek tudomást, hogy a munkahelyükön szokatlanul, furcsán viselkedtek. Emiatt nap közben egy építési területet is keresőkutyákkal kutattak át Kölnben, ahol a kutya jelzett is, és ezért tűzszerészeket küldtek a helyszínre a terület tüzetes átvizsgálására.

A rajtaütést hajnali 4 órakor hajtották végre, és „terrortámadás előkészületének konkrét nyomait” keresték a rendőrök. A tegnap délutáni sajtótájékoztatón a rendőrség megerősítette, hogy több számítógépet, adathordozót és számos mobiltelefont lefoglaltak.

A dpa német hírügynökség helyszíni tudósítója mindössze arról számolt be, hogy a rendőrök kartondobozokat pakoltak ki az egyik lakásból. Az ARD pedig arról adott hírt, hogy az átkutatott lakásokban nagy mennyi­ségű adathordozót és több mint egy tucat mobiltelefont foglaltak le, amelyek tartalmát vizsgálják és kiértékelik a hatóságok. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.