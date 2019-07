Következő írásunk

ELKALLÓDTAK A DOKTORI ÉRTEKEZÉSEK. Miután egy ideje plágiumgyanús doktori értekezések miatt került botrány középpontjába a bukaresti rendőr-akadémia, most még az is kiderült, hogy az értekezések nagy része nem is hozzáférhető. Konkrétan: a 2011 és 2016 között megvédett 262 doktori értekezésből 80 elektronikus formában nem, csupán nyomtatásban létezik, három dolgozat pedig sem elektronikus, sem nyomtatott formában nincs meg.