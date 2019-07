Felszentelik Atyha újjáépített templomát

A hegynyeregben 700–750 méter magasan fekvő Atyha római katolikus temploma 1797–1799 között épült. A három évvel ezelőtti légköri elektromos kisülés olyan rendkívüli erejű volt, hogy a két villámhárító ellenére lángra kapott a tetőszerkezet szentély fölötti része. A gyorsan terjedő tűz ellehetetlenítette az értékmentést, mindössze a szentségtartót, a misézőkelyhet, néhány liturgikus ruhát és misekönyvet sikerült kimenteni az épületből. Szénné égett a tetőszerkezet, a mennyezet égő gerendái beestek a templomtérbe, és a tűz átterjedt az oltárokra, a bútorzatra és az orgonára is. Az áttüzesedett toronyban a harangok is megolvadtak. Már akkor reményre adott okot, hogy a tűzvész nem követelt emberáldozatot, épen maradt a Missziós kereszt, a hamuban pedig megtalálták a Feltámadt Krisztus kormos szobrát.

Ezt követően indult meg a gyűjtés, és a gyors, nagylelkű adományoknak köszönhetően ma újra áll a templom Atyhában. Az újjáépítés terveit Márton Judit műemlékvédő szakmérnök, az érsekség építészeti irodájának vezetője, a belsőépítészetit Káldi Gyula készítette, az új orgona Pap Zoltán székely­udvarhelyi orgonaépítő munkáját dicséri. A csíkmindszenti asztalosműhelyben készültek a fa berendezési tárgyak, a liturgikus bútorzat, Petrás Mária képzőművész alkotásai a kálvária képei. A három új harangot adományba kapták: a 80 kilogrammost magyarországi, a faluhoz kötődő baráti orvostársaságtól, a középsőt Lázár Imre székelyudvarhelyi harangöntő ajándékként öntötte, a 300 kilogrammos nagyharangot pedig a korondi önkormányzat adományozta a falunak.

A templom környezetét is teljesen felújították és rendezték. A vele szomszédos plébánia bejáratához székely kaput készíttetett a helyi közbirtokosság, amelynek átadására a templomszentelési ünnepség során kerül sor.