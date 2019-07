Működik a török cenzúra

Míg a regény eredetijében a szereplő megtudja, hogy a kurdok Kurdisztánból származnak, egy ma már nem létező országból, amely fel van osztva Törökország és Irak között, a török változatban a szereplő arról értesül, hogy a kurdok a Közel-Keleten élnek.

A Can könyvkiadó tulajdonosa, Can Öz igazgató igazat adott a felháborodott olvasóknak és megígérte, hogy a következő kiadásban javítják a hibát. Hozzátette, nem tudja, ki lehet a felelős az eredeti és a fordítás közötti eltérésért, illetve, hogy a kiadónak nincs joga kénye-kedve szerint megváltoztatni a szöveget.

A fordító, Saadet Özen szintén azt mondta, hogy fogalma sincs, mi történhetett 15 évvel ezelőtt. Hangsúlyozta, biztos benne, hogy nem az ő döntéséről van szó, és állítását más, Kurdisztánra történő utalásokat tartalmazó fordításaival támasztotta alá. „A fordítás mindig értelmezés is, de a cenzúra ki van zárva. Sosem pártoltam a cenzúrát” – nyilatkozta. A kiadó tulajdonosa is úgy vélte, kiadói szinten történhetett beavatkozás, és nem a fordítóé a felelősség.

A török kormány és az ország legnépesebb nemzeti kisebbsége, a kurd népesség közötti feszültség nem új keletű. 1924-ben betiltották a kurd és Kurdisztán szavak használatát Törökországban. Később visszavonták a tiltást, de 2017-ben a török parlamentben ismét szabályellenes lett Kurdisztánra hivatkozni, Recep Tayyip Erdoğan AKP pártja javaslatára. Brazília legsikeresebb írójának könyveit több mint 350 millió példányban adták el világszerte. (Maszol)