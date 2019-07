A MOL Fehérvár FC gól nélküli döntetlent játszott a montenegrói FK Zeta csapatával a Felcsúton rendezett visszavágón, így megőrizte négygólos előnyét és továbbjutott. Az előző idényben bajnoki ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes együttes az első mérkőzésen 5–1-re nyert vendégként, így a visszavágó tét nélküli volt. A székesfehérvári gárda a következő körben a liechtensteini FC Vaduz együttesével találkozik, az első mérkőzést jövő csütörtökön rendezik Felcsúton.

Az első meccshez hasonlóan a DVSC elleni visszavágót is az FK Kukësi kezdte aktívabban, többet támadtak, többször próbálkoztak, majd a 17. percben Valon Ethemi góljával a vezetést is megszerezték. A folytatásban a debreceni csapatnak is voltak kísérletei, viszont a meccs képe nem változott számottevően. A második félidő kiegyenlítettebb játékkal kezdődött, majd az 58. percben Szatmári Csaba közelről egyenlített, ezzel végképp eldöntötte a továbbjutást. A továbbiakban mindkét csapat előtt adódtak kisebb lehetőségek, viszont az eredmény már nem változott. A bajnoki bronzérmes Debreceni VSC egy héttel ezelőtt hazai pályán 3–0-ra nyerte meg a párharc első mérkőzését, a következő körben pedig az olasz Torino FC-vel találkozik.

A Zalgiris Vilnius a budapesti vereség után edzőt váltott, így a portugál Joao Martins irányította a litván csapatot a kispadról. A műfüves pályán lejátszott találkozón már az első húsz percben faragott hátrányából a litván csapat Liviu Antal góljával, azonban újabb nagy helyzetet nem tudott kialakítani a szünetig, míg a Budapest Honvéd nem élt kínálkozó lehetőségeivel. A második játékrész közepén egy kapu előtti kavarodást kihasználva a 62. percben egyenlített a magyar együttes Đorđe Kamber találatával, így bebiztosította a továbbjutást. A folytatásban Rubi Levkovich több nagy védéssel segítette a döntetlen megtartását, amellyel a magyar csapat bebiztosította helyét a második fordulóban, ahol a Craiova lesz az ellen­fele.

A román bajnoki ezüstérmes FCSB kettős győzelemmel jutott tovább, és az örmény Alashkert FC ellen léphet majd pályára. Az Európa-liga következő selejtezőkörében a Román Kupa-győztes FC Viitorul is bekapcsolódik, a Gheorghe Hagi irányította labdarúgók a belga Gent ellen küzdhetnek.

Eredmények, 1. selej­tezőkör, visszavágók: MOL Fehérvár FC–Zeta FC 0–0 (össze­sítésben: 5–1), FK Kukësi–Debreceni VSC 1–1 (gólszerzők: Ethemi 17., illetve Szatmári 58. / összesítésben: 1–4), Zalgiris Vilnius–Budapest Honvéd 1–1 (gsz.: Antal 18., illetve Kamber 62. / összesítésben: 2–4), Craiova–Szabail 3–2 (gsz.: Cicâldău 28., Vătăjelu 54., Fortes 90., illetve Ramazanov 67., Duventru 69. / összesítésben: 6–4), Milsami–FCSB 1–2 (gsz.: Bolohan 47., illetve Dumitru 4., Oaida 42. / összesítésben: 1–4), Cracovia–FC DAC 2–2 (gsz.: Lopes 2., Piszczek 120+2., illetve Connor 47., Ramirez 94. / összesítésben: 3–3). (miska)