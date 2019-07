A magyar fiúk a nyitókörben Új-Zéland (24–4), a második fordulóban pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Spanyolország (13–11) ellen győztek, így tét nélkül várhatták a csoportküzdelmek utolsó összecsapását, amely előzetesen is inkább egy erősebb átmozgató edzésnek ígérkezett. Az első mérkőzésen ujjtörést szenvedett Varga Dénesre ezúttal sem számíthatott a szakvezetés. A várakozásoknak megfelelően a magyarok végig óriási fölényben vízilabdáztak, és mindössze a gólkülönbség volt az egyetlen kérdés. A találkozón végül minden magyar mezőnyjátékos betalált, a legeredményesebb közülük Zalánki Gergő lett öt góllal.

A C-csoport végeredménye: 1. Magyarország 6 pont, 2. Spanyolország 4, 3. Dél-Afrika 1 (16–54), 4. Új-Zéland 1 (15–55).

A Bíró Attila irányította női válogatott rövid idő alatt rendkívül nehéz helyzetbe került, ugyanis az oroszok kevesebb mint három perc alatt négygólos előnybe kerültek. A magyar válogatott Vályi Vanda és Keszthelyi Rita góljaival zárkózott fel, majd egy emberelőnyös orosz gólra Gyöngyössy Anikó válaszolt centerből. Egy lefordulás után Tóth-Csabai Dóra révén egyetlen találatra jöttek fel a magyarok, de egy újabb kihasznált orosz előny után, az első szünethez érve, kettővel vezetett a rivális.

Csak két perc telt el a második negyedből, máris elölről kezdhette az építkezést a magyar csapat, amely újra négygólos hátrányba került. A kapuban ekkor már a 18 esztendős Magyari Alda tempózott a lecserélt Gangl Edina helyén. A fiatal hálóőr be is mutatott néhány szép védést, de elöl hiá­nyoztak a jó megoldások, így a nagyszünetben 11–7 volt az állás. A harmadik negyedben csökkent a tempó, azonban az oroszok így is megnyerték ezt a szakaszt, majd a zárónegyedben sem változott a játék képe, az oroszok rendkívül könnyed győzelmet arattak.

A B-csoport végeredménye: 1. Oroszország 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Kanada 2, 4. Koreai Köztársaság 0.