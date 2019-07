Czegő Zoltán: Szó a szoborhoz

Mellette egyetlen őrtornya van a katolikus noha odébb

valamivel a restelkedő idő maga a toronyóra

Szélütött paragrafusok kísértenek egeket

Galambpottyadékként hullnak lomb s föld alá

Nem szenvedett még ez a nép eleget

– csikorgatják

Ha ezt a mindenség meghallaná

Mennyi az elég Bánatok s fellegek

Még a háziállat is felüvölt vonítva

Bízik a haldokló hogy hív a tan s tán az Úr maga

A nemzetrész az igen az maga fordul a bronz felé

Abban rejtezik Csíkszentdomokos védő püspöke

Nincs ennek a népnek döglődő vagy jobbik fele

Ezt a népet az alázatban ostorral hajtani is lehet

Új istenség emitt a gonosz Érv az ököl

Birtok nincs a kút is üres

a gyermek sebet örököl

És még nem szenvedett eleget

Új formát kap a hajsza nyüszítenek az öregek

Kísért a múlt A bronz szobor csak éjfélkor szólal

amikor senki nem hallja

csak a gondban megrogyva imádkozó székely



Püspök úr ez egyszer válaszoljon nékem

mert ez amit vinni kell reggeltől reggelig

ez a szakadatlan dologidő

se nem börtön se nem rabtábor

Génekkel öröklődik minden ágon

Ez nem börtön püspök úr ez maga a járom

Szóljon valahol szoborerővel érettünk Márton Áron

Júl. 13.

Nem szoktam verseimhez elő- vagy utószót írni. Most mégis ezt cselekszem, és ebben nem lelkesít és nem nyugtat, hogy mások se. Én most mégis. Sűrű nemzeti bánatink felpanaszolását azonban föl nem hagyhatom; akkor sem, ha az a vonítás határait is megközelíti már. Merészet gondolok itt és most, ha nem is egyedül nagyot. Rettenetes megcsalattatásunk számontartása is a dolgom, a dolgunk. Nélkülünk a szabadság se szólal érettünk. Átellenben Szent István szobra, amott II. Rákóczi Ferenc fejedelem. Panaszainkkal edzettebbek lesznek, de fejük fölött a napkorona csak fényesebb a jog- és a hiányérzetek rengetegében. – Cz. Z.