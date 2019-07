Új szerződések, régi gondok

Mindegy, hogy a betegeknek órákig kell várniuk a családorvosi rendelőkben, patikákban, járóbeteg-klinikákon, „az emberek mindenképpen meghalnak, a rendszerrel és a rendszer nélkül is”. Ezt már az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szóvivője állítja cinikusan. Mindkettőjüknek tisztségébe kerülhet ez a hozzáállás, mivel Viorica Dăncilă kormányfő azt kérte Sorina Pintea egészségügyi minisztertől, hogy említettek miatt menessze mindkettőjüket. És miközben ebben a hónapban a korábbinál is katasztrofálisabban működött a rendszer, a tárcavezető amiatt értetlenkedik, hogy az egészségügyi alkalmazottak bizonyos köreiben elégedetlenséget váltott ki, hogy álbetegek bevetésével tervezik leleplezni a hálapénzt követelő orvosokat.

Az idei július egyéb miatt is a megszokottnál zajosabb az egészségügyben, ugyanis hat hónap telt el az esztendőből, de csak a napokban kötik az új szerződéseket a szolgáltatókkal. Az egészségbiztosítási pénztár óriási előrelépésként tálalja, hogy a várandós kismamák akkor is részesülhetnek az egészségbiztosítási alapcsomag nyújtotta szolgáltatásokban, ha nem fizetnek egészségbiztosítást, ugyanis eddig szinte csak a sürgősségi ellátásra szorítkozó juttatások jártak nekik. Azt is nagy garral jelentik be, hogy növekszik az alapellátásra fordított összeg, de valójában ez csak a családorvosok bevételét érinti, ami persze pozitívan befolyásolhatja az ellátást, hisz ebben az ágazatban oly mértékű a kiöregedés, hogy akkor is csak évek alatt lehetne pótolni a nyugdíjba vonulókat, ha jövedelmük elérné a kórházban dolgozó orvosokét. Ellenben szó nincs ingyenes szűrőprogramokról, az alapellátás részét képező védőoltási rendszer jobbításáról, az ingyenes paraklinikai vizsgálatok körének bővítéséről, a meglévőkre fordított pénzkeret növeléséről. Csekély vigasz, hogy a krónikus betegek esetében ezentúl három hónapig érvényes az analízisekre vonatkozó küldőpapír, ami legfennebb annyit jelent, ha két hónap alatt sem jutnak be a különböző vizsgálatokra, nem kell újabb küldőpapírért sort állniuk a családorvosnál, a gyógyíthatatlan betegek pedig örvendhetnek, hogy ezentúl kétszer annyi ideig fizeti a biztosító az ellátásukat, három hónapig az ápolást, utána még három hónapig a palliatív gondozást.

Úgy tűnik, már annak is örvendhetünk, hogy nem töröltek eddigi jogosultságokat a biztosítottaknak járó ellátási listáról – ezt Sorina Pintea tárcavezető nemrég pozitívan értékelte. Mindezekből kiderül, a július 1-jétől érvényes új szerződések leginkább a szolgáltatók számára nyújtanak előnyöket, a páciens pedig továbbra is kiszolgáltatott, azt már legfennebb csak látszatintézkedésekben jelzik, hogy valahol a rendszerben ő is számít.