Koldusopera a Tamási Áron Színházban

Az elmúlt évek legnagyobb szabású produkciójára, a társulat összes színészét bevonó előadásra készül a Tamási Áron Színház, együttműködésben a Szegedi Szabadtéri Játékokkal. Első koprodukciójuk eredményeként augusztus elején az Újszegedi Szabadtéri Színpadon kerül bemutatásra Bertolt Brecht Koldusoperája (Háromgarasos opera) Bocsárdi László rendezésében. Az előadást a következő évadban Sepsiszentgyörgyön is játsszák – adta hírül a társulat.

John Gay XVII. századi Koldusoperájának romantikus, Robin Hood-szerű főhőse, Penge Mackie Brecht Háromgarasos operájában egy hanyatló társadalmi osztály antihősévé válik. A mű az osztályharc panelszerű bemutatásán túl az emberi lélek időtlen belső drámáját is kibontja, olyan témákat érintve, mint az árulás vagy a féltékenység. Ily módon Brecht víziójában a világban uralkodó káoszért nem csupán a társadalmi egyenlőtlenség, hanem az emberi természet esendősége is felelőssé tehető – olvasható a darab beharangozójában.

A rablógyilkos szerepét az előadásban Erdei Gábor alakítja. A sepsiszentgyörgyi társulat színésze a 2018/2019-es évadban a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériumának Díját a Sam, avagy felkészülés a családi életre című előadás tizenhárom éves kamaszának megformálásáért. Neki ítélték a Pécsi Országos Színházi Találkozón a legjobb mellékszereplőnek járó díjat is az Egy zabigyerek kék háttér előtt történetet mesél című előadásban alakított Császár Pál, valamint Rotics Kasszandra szerepéért.

Az előadást először augusztus 2-án, 3-án és 4-én láthatja a közönség az Újszegedi Szabadtéri Színpadon, a sepsiszentgyörgyi bemutató tervezett időpontja 2019. október 6. (dvk)