A táncegyüttes évadzáró tájékoztatója szerint folklórműsoraik sora két előadással gazdagodott, az előző év szeptemberében bemutatott Vágják az erdei utat... című produkció az évad legsikeresebbjének bizonyult, közel negyven alkalommal játszották. Az Ivácson László által rendezett előadás az első világháború hangulatát idézi és annak néprajzi vonatkozásait dolgozza fel, a szinopszis szerint „keserű-édes emlékezés, egy olyan táncos-zenés barangolás, amelyben a gyergyói, a küküllőmenti, a sajómenti és az észak-mezőségi tájegységek magyar, román, illetve cigány népzene- és néptáncvilágába utaztatják a nézőt”. A folklórműsort egyébként március 15-én Budapesten a Magyarság Házában telt ház előtt, állótapssal üdvözölték.

Idén februárban egy gyermekeket célzó produkciót, a Világhírű Redever című táncjátékot vitte színre a Háromszék Táncegyüttes. Hiánypótló jellegét, népszerűségét igazolja, hogy több mint húsz alkalommal tűzték műsorra, májusi kiszállásaikon pedig a megye különböző településeinek közönségéhez is sikerült eljuttatni a gyerekelőadást, amely Molnár Szabolcs, Fazakas Misi és László Csaba alkotói szándékát foglalja össze.

Az új műsorok mellett az előző évadban bemutatott előadásokat is láthatta a közönség, az AranyAsszonyok mellett játszották a Két kezem forgatta, szívem táncoltatta, a Mundruc és a Szerencsekrajcár című előadást is. A háromszéki és erdélyi helyszínek mellett gyakorta külföldön is bemutatkozott a társulat, többek közt Ungváron, Zselízen, Budapesten, Budakalászon, Miskolcon, Egerben, Nyíregyházán, Pápán, Balatonakalin, Tiszakécskén és Győrben is láthatóak voltak a háromszékes előadások neves táncfesztiválok és rangos rendezvények meghívottjaként. A harmincadik alkalommal megszervezett sepsiszentgyörgyi népzene- és néptánctalálkozó fontos mérföldköve volt az idei évadnak, november elején rendhagyó módon a Sepsi Aréna adott otthont a népszerű programoknak. A találkozón 806 fellépő és további 137 meghívott működött közre, a nézők száma meghaladta a kétezret.