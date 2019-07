HAMIS BANKÓK SZÉKELYUDVARHELYEN. A Hargita megyei szervezett bűnözés elleni ügyosztály egy pénzhamisítással kapcsolatos székelyudvarhelyi házkutatás során 116 hamisított bankjegyet talált, köztük három darab 50 eurós, 13 darab 100 eurós, 13 darab 200 eurós és 87 darab 100 dolláros bankjegyet. A rendőrség szerint 2019 májusában egy 46 éves székelyudvarhelyi férfi több hamis bankjegyet rendelt egy internetes oldalról, majd ezek közül néhányat továbbadott másoknak. Júniusban egy 32 éves férfi több ilyen bankjegyet vett át tőle, amelyek közül egyik egy 21 éves fiatalemberhez került, aki az egyik üzemanyagtöltő állomás alkalmazottjának adta tovább. Utóbbi észrevette, hogy hamis a bankjegy és a rendőrséghez fordult – derül ki az országos rendőr-főkapitányság közleményéből. (Agerpres)

JOBB A HELYZET, DE MÉG MINDIG AGGASZTÓ. Az Európai Unió országai közül 2017-ben Romániában és Máltán jegyezték a legnagyobb arányú gyermekhalandóságot: mindkét országban 6,7 halvaszülés jutott ezer élveszülésre, ami szinte duplája az Európai Unió 3,6 ezrelékes átlagának – derül ki az Eurostat adataiból. Bár még mindig Romániában a legmagasabb a gyermekhalandóság, a 2007 és 2017 közötti időszakban itt javult a legnagyobb mértékben ez a mutató: míg 2007-ben 12 halvaszülés jutott ezer élveszülésre, 2017-re 6,7 halálozás jutott ezer gyerekre. Ugyanebben az időszakban az Európai Unióban 4,4-ről 3,6-ra csökkent a csecsemőhalandóság aránya ezer élveszületett babára vetítve. A legkedvezőbb mutatókkal Ciprus és Finnország rendelkezik, ahol 1,3, illetve 2 ezrelékes csecsemőhalandóságot regisztráltak. (Agerpres)

TANÜGYMINISZTER IHLETTE A HIP HOP SLÁGERT. Egyetlen oktatási miniszternek sem sikerült akkora bravúr, hogy beírja magát a zenetörténetbe. Nos, Ecaterina Andronescunak ez is összejött, négy Iași megyei diákot annyira megihletett a vizsgákra vonatkozó kijelentéseivel, hogy dalt írtak róla. A hip hop dal a román oktatási rendszer és az érettségi körüli visszásságokat figurázza ki, benne Ecaterina Andronescu is megszólal. A zeneszámnak nem véletlenül lett Elveszett illúziók a címe, készítői a 2000-ben született romániai fiatalok drámáját mutatják be: azt, hogy az ezredfordulón született 234 ezer romániai gyerekből csupán mintegy százezernek sikerült a záróvizsgája, és hazai lehetőségek hiányában a fiatalok zöme külföldön kénytelen boldogulni. A Târgu Frumos-i végzősök szerzeménye máris sláger lett, több mint 20 ezren látták már a YouTube-on. (Főtér)