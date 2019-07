A közelmúltban új aszfaltszőnyeg került a Bélafalvát Alsóesztelnekkel összekötő 2,4 km-es megyei útra – tudtuk meg Varga Attila esztelneki községmenedzsertől, aki azt is elmondta, hogy a munkálatra szükséges pénzt a megyei önkormányzattól kapták és Kézdiszentkereszttel fele-fele arányban fizették azt ki a kivitelezőnek. Ezenkívül a padka is elkészült és a sáncot is kitakarították.