Környezetszennyezés közpénzen

Kőolajszármazékokkal teli rakományról van szó, amelyet az ott lakó gyíkok, gyurgyalagok élőhelyén „felejtettek”. A tett nem maradt visszhang nélkül, közösségi oldalon is megjelent a környezetszennye­zés ténye, a rétyi önkormányzat is fellépett. Mindezek eredményeként az útjavítást végző cég ugyanolyan sunyin, miként lerakta a szennyező anyagot, csendben el is vitte onnan. Nyilván, maradt bőven aszfaltmaradék, a szennyezés jelei látszanak, bár a helyszínt homokkal próbálták „tisztává tenni”. A környezetszennyezés mellett más kérdés is felvetődik: kinek a számlájára írták fel az eldobott aszfaltot? Nyilván, a munkálatot közpénzből fizették.

Megkerestük a környezetvédelmi területek felügyeletével megbízott megyei hivatalt. Beszámoltunk a látottakról, hivatalos álláspontot kértünk. Sajnos, a megyei hivatal nem nyilatkozhat a sajtónak, ezt csak a bukaresti központi iroda teheti meg – kaptuk a választ.

Kerestély János, a Kovászna Megyei Sporthorgászok és Vadászok Egyesületének hal- és vadőre érdeklődésünkre elmondta: kérte az utászokat, hogy a maradék aszfaltot a Rétyi-tó körüli parkolókban, az aszfaltút lejáróinál hasznosítsák. Süket fülekre talált. Megtudtuk, hogy a Szentivánlaborfalva melletti napelempark bejáratánál is ott hagytak egy halom aszfaltot. Gidófalva környékén többkamionnyi építkezési szemetet öntöttek az Oltba. Videofelvételt is készítettek a horgászok, de senki nem kezdett hivatalos eljárást a környezetszennyezés miatt – mondta a felháborodott természetbarát.

Dombora Lehel, Réty polgármestere is szembesült a nyíres területén történt környezetszennyezéssel. Azonnal értesítette az országos útügynökséget, ahol szintén felháborodásukat fejezték ki. Az ügynökség felelősségre vonta az útjavítást végző Viarom céget, ennek következtében szedték össze a természetvédelmi területen eldobott aszfaltot – mondta a polgármester.