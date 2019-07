Juhászlakodalom a Tündérvölgyben

A szervezők – a Iustinian Teculescu Kulturális és Keresztény Egyesület, valamint a Kovászna Megyei Juhtenyésztők Egyesülete – idén is odafigyeltek, hogy a kézművesvásárban csak autentikus portékát hozó mesterek kapjanak helyet, a lacikonyhákban a helyi sajátosság, a szénen sült, juhtúróval töltött puliszka, a bulz, a juhhúsból készült sokféle finomság mellett a vásárok megszokott „étlapjából” is válogathattak a jelenlévők. Mindezt természetesen változatos, zenés, táncos kulturális műsor mellett, ahol a helyi és környékbeli együttesek, szólisták mellett országos hírnevű előadók is színpadra léptek.

A juhtenyésztők sátránál előkelő helyet kapott a pácolt, érlelt juhhúsból – pastramából – készült flekken, a Teculescu-egyesület pedig egy egész borjút süttetett a vendégek számára.

A kulturális egyesület alelnöke, Dumitru Balea érdeklődésünkre elmondta, a juhászlakodalom szokásának eredete a múlt homályába vész, nagyszülei, dédszülei is csak arról tudtak beszámolni, hogy a szokásról már felmenőik is beszéltek. A hetvenes években kezdték a mai formájában, kulturális eseményként tovább éltetni a hagyományt, az egyesület mintegy húsz éve szervezi meg rendszeresen, fontos szerepe van a helyi román közösség életében – mondta az alelnök.

Sorin Popica, a juhászegyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta: minden évben részt vesznek a szervezésben, hisz ez lényegében a vajnafalvi juhászság egyik hagyományának az éltetését jelenti, ahol a juhászlakodalmi szokások mellett sor kerülhet a juhászkodás mindennapjainak bemutatására is. Hogy minél többet tudjanak meg a vendégek a juhászkodásról, juhkiállítást is szerveztek, ahol az őshonos verespofájú berke juhok mellett más fajtákat is bemutattak – részletezte az elnök.

A juhászlakodalmon jelen volt Gye­rő József, Kovászna polgármestere is, aki a hivatalos megnyitón is üdvözölte a jelenlévőket. Kérdésünkre elmondta: a juhászlakodalom nemcsak a helyi turizmus szempontjából fontos esemény, de a jelen lévő vendégek, az országos sajtóorgánumok révén azt is közvetítheti, hogy a kovásznai román közösség nincs kizárva a város civil és önkormányzati életéből, szabadon éltethetik hagyományaikat, kultúrájukat, mindebben a városvezetés, az önkormányzat is támogatást nyújt.