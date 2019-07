Még több népszavazást?

Az idei elnökválasztás alkalmával Iohannis rendezhetne egy újabb népszavazást, vagy ha netán kétfordulós lesz, akár kettőt is. Mi az a referendumonkénti plusz negyvenmillió eurós kiadás az eurómilliárdokhoz képest, amiket kölcsönkérünk fizetés- és nyugdíj-kifizetésekre? A szavazóknak egy-egy ilyen kombinált szavazás kész ajándék, ugyanúgy, mint az egyet fizet kettőt kap módszer, hisz egyszer megy el szavazni, és azt hiszi, hogy egyből két-három álma is megvalósul, pontosan úgy, ahogy a most nemrég lezajlott európai parlamenti választásokkor képzelte. De hát álom s esős idő!

A Velencei Bizottság egyáltalán nem lelkesedik az ilyen kapcsolt áruért (sima szavazás plusz népszavazás), de mivel elnökünket a korrupcióellenes harc bajnokaként és a román (csak egyesek számára létező) jogállam védőjeként könyvelték el, elnézik neki.

Különben a május végi népszavazás érvényes és sikeres volt. Ömlött a nép az urnákhoz és szavazott. Iohannis és az ellenzék elsöprő győzelmet aratott, de sajnos a kormányt mégsem tudta elsöpörni, mert azt csak parlamenti választáson lehet megbuktatni, és ez a mostani nem ilyen volt. Ennek ellenére mégis óriási hatása volt annak, hogy a nép egyetértett a korrupcióellenes harc folytatásával és az amnesztiák megakadályozásával. Ugyanis a szavazást követő reggelen máris börtönbe sikerült vettetni a főgonosz Liviu Dragneát, és imigyen győzött a korrupcióellenes harc, és úgy néz ki, be is fejeződött. A korrupciót elkövetni szándékozók megijedtek, ártatlan báránykákká vedlettek át, és azóta biztosan nem követtek el semmi törvénytelenséget, és így a korrupcióellenes ügyészségnek nem lévén semmi feladata, mostanában nem is kapott el senkit. Iohannis és az ellenzék azt akarta, hogy egy újabb népszavazást írjanak ki a következő elnökválasztás első fordulójára azért, hogy a májusi népszavazás eredménye bekerüljön az alkotmányba. Rajtuk nem múlott, de az alkotmánybíróság törvényesen megfúrta az ilyen irányú javaslatokat. Ha a most következő államfőválasztáson netán Iohannis egyből nem győz, és az alkotmánymódosítási népszavazás nem is jön össze, akkor bár a második fordulóra újabb témákban hirdethetne meg újabb népszavazást. Azért, hogy minél többen járuljanak az urnákhoz és Iohannisra szavazzanak, olyan kérdéseket tetethetne fel a nyájas nyájnak, a szavazóknak, hogy egyetértene-e ön azzal, hogy fizetése a duplájára emelkedjen, vagy, ha ön is nyugdíjas, egyetért-e azzal, hogy hatalmas nyugdíjat kapjon a többi ilyen, közel 10 ezer speciális nyugdíjban részesülővel együtt, vagy legalábbis kiemeltet, a parlamenti képviselőkéhez, rendőrökéhez, csendőrökéhez stb. hasonlót? Vagy egyetért-e ön azzal, hogy ne fizessen adót? (Iohannis azzal kampányolna, hogy a befolyt adókat a vörös pestises kormánypártok ellopják.)

De népszavazásokat lehetne tartani például az időjárás megváltoztatásáról, amihez, akárcsak a futballhoz, mindenki ért. Megkérdezhetnék a népet, egyetért-e azzal, hogy a nyár nyár és a tél igazi tél legyen. Mert azt már mindenki tudja, hogy a tél nem olyan, mint a nyár, de sokan még sincsenek ebbe belenyugodva. A korrupcióellenes harcot a globális felmelegedés elleni harccal lehetne helyettesíteni. Úgy is meg lehetne fogalmazni a kérdést: egyetért-e ön az időjárás megváltoztatásával? A jogászok az ügyben a Velencei Bizottsághoz fordulnának, amely a meteorológusoktól tanácsot kérve megállapítaná, hogy a választóknak joguk van erről is véleményt nyilvánítani, de sajnos nem kompetensek az időjárás megváltoztatásában. Az ellenzék és Iohannis az alkotmánybírósághoz fordulna az ügyben, amely szintén sajnálattal közölné, hogy bár annak tagjai is szeretnék, de a klímaváltozás megszüntetését nem lehet egyből beletenni az alkotmányba, különben is az alkotmánymódosítást a parlamentnek kell javasolnia.

Ezek után az újabb parlamenti választásokon a jelentkező politikusok azzal kampányolnának, hogy ők majd a parlamentben fognak harcolni a szélsőséges időjárási jelenségek, a tornádók, jégesők, árvizek vagy nyáron a kánikula és télen az extrém hidegek ellen.

És ez irányú ígéreteiket körülbelül annyira valósítanák meg, mint a korábbiakat.