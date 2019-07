Július 8-án kezdte az alapozást az új idényre a felső-háromszéki csapat, amely zsinórbeli harmadik harmadosztályú szereplésére készül, a kék-fehér mezesek tavaly és tavalyelőtt is a kilencedik helyen végeztek az 1. csoportban. A Kézdivásárhelyi SE ezt a teljesítményt próbálná meg felülmúlni a küszöbön álló szezonban, ezért dolgoznak keményen Gazda József játékos-edző irányítása alatt. A keretből még az előző idény lejárta előtt távozott Bagoly Benjámin és Gajdó Gothárd, Kurtuly Róbert pedig a szezon végén intett búcsút a csapatnak. Visszatért a Sepsi OSK kötelékébe Veress Zsombor, továbbá a csapat gólkirálya, Marius Ştefănescu is piros-fehér színekben mutatkozott be az élvonalban az FC Voluntari ellen. Az együttes másik tehetséges labdarúgója, Nicolae Păun is a sepsiszentgyörgyi gárdával végezte a felkészülést, kedden dől el viszont, hogy végleg marad a megyeszékhelyi csapat kötelékében vagy visszatér Kézdivásárhelyre.

„Érkezik az élvonalbeli tapasztalatokkal rendelkező Ciprian Răduţoiu és Răzvan Damian, akik tapasztalt labdarúgók, rájuk nagy szükségünk lesz, mivel nagyon nehéz pótolni Marius Ştefănescu játékát. Megszereztük Emilian Popa és Pakucs Norbert játékjogát, de amennyiben Nicolae Păun marad a Sepsi OSK együttesénél, akkor még egy játékost kell igazolnunk a helyére. Több ifjúsági játékosra is számítunk, olyanokra, akik a tizenkilenc év alatti futsalcsapatot erősítették, Szentlélekről érkezett Mojzi Botond, Gelencéről Rancz Attila, Ozsdoláról Bandi Álmos és Faragó Hunor, ők már a csapattal edzenek” – mondta Gazda József.

Az ifjúsági labdarúgókra annál is inkább szükség lesz, mivel ősztől legalább két 2000-ben vagy az után született, valamint egy 1999-ben született játékosnak kötelezően pályán kell lennie a mérkőzés teljes ideje alatt. Több ifjúsági játékost teszteltek az elmúlt időszakban, két felkészülési mérkőzést is játszottak az ifjúsági labdarúgókkal, 4–0-ra kikaptak Prázsmár és 2–1-re a FC Tâmpa korosztályos csapatától. A múlt héten két újabb edzőmérkőzést lejátszottak: Brassóban a másodosztályban érdekelt Farul Constanța csapatától 6–0-ra kikaptak, majd hazai pályán 4–2-re legyőzték a Baróti VSK együttesét. A Kézdivásárhelyi SE július 23. és 31. között edzőtáborba vonul.

A Liga 3-ban idén is öt csoportot alakítanak ki, egyenként 16 csapattal. Egy­előre csak a kézdivásárhelyi együttes indulása biztos, ugyanis az osztályozót megnyerő Zágon nem vállalja az indulást a harmadosztályban. A Román Labdarúgó-szövetség a hamarosan rajtoló idényben arra kötelezi a klubokat, hogy a beiratkozási kérés mellett 20 ezer lejes garanciapénzt is fizessenek be, amelyet majd jövő év május 15-én visszatérítenek, amennyiben eleget tesznek a bajnokság követelményeinek.



Papolci FC–KSE párharc a kupa első körében

Az első fordulóban érdekelt két Kovászna megyei csapat egymás ellen játszik a 2019–2020. évi labdarúgó Román Kupa országos szakaszának első körében. A mérkőzéseket július 31-én 17.30-tól rendezik az alacsonyabban rangsorolt otthonában.

A Román Labdarúgó-szövetség pénteken elkészítette a labdarúgó Román Kupa első körének programját, ahol a földrajzi elhelyezkedés szerint alakították ki a párharcokat. Az első fordulóban a 42 megyei kupagyőztes és 34 harmadik ligás együttes vesz részt, vagyis az első fordulóban 38 mérkőzést játszanak.

A Papolci FC júniusban hosszabbítás után tizenegyesekkel bizonyult jobbnak Gelence ellen a Kovászna megyei Román Kupa-döntőben, így a papolci labdarúgók emelhették magasba a trófeát. A Kézdivásárhelyi SE az elmúlt idényt a harmadosztályú-bajnokság 1. csoportjának 9. helyén zárt. Az első körben a Papolci FC és a KSE egymás ellen léphetnek pályára.

Hargita megyében a Gyergyószentmiklósi VSK és a Székelyudvarhelyi FC csap össze, Maros megyében a Nyárádtő és a Marosvásárhelyi SE játszik egymással, Brassó megyében Négyfalu és Szászhermány méri össze tudását az első körben, míg a Kolozs megyei Szászfenes hazai pályán a Maros megyei Radnót ellen bizonyíthat. Az FK Csíkszereda később kapcsolódik be a küzdelemsorozatba.