Idén a különféle beszélgetések résztvevője lesz a téli olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang edzőjükkel, Bánhidi Ákossal, valamint Vincze Ottó és Görbicz Anita. A Puskás Ferenc Sátorban mindennap lesz sportos beszélgetés Mocsai Lajossal, Bozsik Péterrel, Nagy Lászlóval, Diószegi Lászlóval, Szondy Zoltánnal, Takács Mihállyal. Az idei program egyik szenzációjának ígérkezik Dárdai Pál részvétele, hiszen a Hertha BSC korábbi klubrekorder játékosának, majd vezetőedzőjének, a magyarok körében határtalanul népszerű korábbi szövetségi kapitánynak ez az első erdélyi útja, pedig székely felmenőkkel rendelkezik. Dárdai Pál meghívásának ötletét Világi Oszkár vetette fel. A felvidéki DAC tulajdonosa régi táborozó Tusványoson, kettejük izgalmasnak ígérkező beszélgetését pénteken 11 órától a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György moderálja a MIT Sá­torban.

„A családdal már régóta terveztük, hogy elmegyünk Erdélybe, eddig sajnos sohasem sikerült, jövő héten azonban útra kelek a feleségemmel. Édesapám bukovinai székelyek leszármazottja, bennem is folyik székely vér, jellemző is rám a jó értelemben vett konokság. Boldogan teszek eleget a meghívásnak, már csak azért is, mert jelentős és szép programon vehetek részt. A táj gyönyörű, remélem, jut idő, hogy megcsodáljuk. Eddig azért sem jutottam el oda, mert az elmúlt években, évtizedekben folyton úton voltam, de most, hogy nem kell edzést tartanom, valamelyest lazíthatok. Ezekben a hetekben nem a futball tölti ki az életemet, hanem a család és a pihenés, jól is érzem magam a bőrömben. Egyszer majd nyilván elérkezik az a pillanat, amikor rám tör az érzés, hogy hiányzik az edzősködés, de most annak jött el a pillanata, hogy felkerekedjek és elutazzak Erdélybe” – nyilatkozta Dárdai Pál.



Sportos programok a 30. Tusványoson

* szerda

Harminc éve szabadon Sátor – 11 órakor: Székelyek a román válogatottban, valamint az Extra és Erste Ligában (Részegh Tamás – DVTK Jegesmedvék, Extra Liga, román válogatott; Goga Attila – Gyergyói HK, Erste Liga, román válogatott; Péter Balázs – Korona Brassó, Erste Liga, román válogatott; Fejes Nándor – MAC Újbuda, Extra Liga, magyar válogatott; Császár Hunor – Székesfehérvári Titánok, Erste Liga, U20; Horváth László – Csíkszeredai Sportklub, Erste Liga); 13 órakor: Tusványoson összehoz a jégkorong! (Hudák Gábor – szakmai igazgató, Férfi Jégkorong Szakosztály, Ferencvárosi Torna Club; Zsoldos Péter – ügyvezető elnök, KSI; Nagy Attila – ügyvezető igazgató, Székelyföldi Jégkorong Akadémia; Papp Előd – vezetőségi tanácstag, Csíkszeredai Sportklub; Nagy Ákos – klubmenedzser, Győri Nemak-Dana ETO HC; Karsay Ferenc – elnökségi tag, Jégkorong Szakosztály, FTC)

Budapest–DEPO–AMC-NKE Sátor – 15 órakor: Sportsikerek és sportdiplomácia (Gyurta Dániel – olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, miniszteri főtanácsadó; Kocsis Árpád – cégvezető, AIMS-elnökségi tag; Szalay-Bobrovniczky Alexandra – humán főpolgármester-helyettes, Budapest)

Orbán Balázs Sátor – 12.30 órakor: Külhoni magyar sportvilág (Németh Szilárd – elnök, Magyar Birkózó Szövetség; Diószegi László – elnök, Sepsi OSK; Szondy Zoltán – igazgató, FK Csíkszereda; Tánczos Barna – elnök, Mens Sana Alapítvány; Balázs Attila – elnök, Gyergyói Hoki Klub)

Puskás Ferenc Kávéház – 13 órakor: Aranypillanatok (beszélgetés Bozsik Péter volt szövetségi kapitánnyal)

* csütörtök

Budapest–DEPO–AMC-NKE Sátor – 11 órakor: Sport határok nélkül (Mocsai Lajos – rektor, Testnevelési Egyetem; Mocsai Tamás – ügyvezető igazgató, Nemzeti Kézilabda Akadémia; Gyurta Dániel – olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, miniszteri főtanácsadó)

Puskás Ferenc Kávéház – 15 órakor: Aranypillanatok (beszélgetés Mocsai Lajossal – rektor, Testnevelési Egyetem); 16 órakor: Aranypillanatok (beszélgetés Feczkó Tamással – labdarúgóedző).

* péntek

MIT Sátor – 11 órakor: Kelet-európai foci (Világi Oszkár – tulajdonos, FC DAC 1904 Dunaszerdahely; Dárdai Pál – magyar válogatott labdarúgó és edző); 14.30 órakor: Kézilabda és futball – Karrier és család (Görbicz Anita – magyar válogatott kézilabdázó, Győri ETO; Vincze Ottó – magyar válogatott labdarúgó); 16 órakor: Ahol a bajnokok születnek (Liu Shaolin Sándor – olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, világkupagyőztes és magyar bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó; Liu Shaoang – olimpiai és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó; Bánhidi Ákos – a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott szövetségi edzője)

Budapest–DEPO–AMC-NKE Sátor – 15 órakor: Sport határok nélkül (Gál József – kétszeres földkerülő vitorlázó, hajóépítő; Kopár István – háromszoros földkerülő szóló vitorlázó; Szabó Norbert Ádám – Guinness- és világrekorder kajakozó; Szabó László – elnök, Magyar Paralimpiai Bizottság)

Erdély Café Sátor – 14 órakor: A síszakágak határon innen és túl (Miklós Edit – olimpikon, elnök, Magyar Sí Szövetség; Tófalvi Éva – olimpikon, sílövészet, VSK Csíkszereda; Kinda Géza – hódeszka, edző, román válogatott; Papp Koppány – síkrossz, Rozmaring SE, magyar válogatott; Szász Botond – sítájfutó, VSK Csíkszereda, magyar válogatott)

Puskás Ferenc Kávéház – 13 órakor: A Kékszalagtól a 2020-as tokiói olimpiáig (Holczhauser András – főtitkár, Magyar Vitorlás Szövetség); 16 órakor: Aranypillanatok (beszélgetés Takács Mihállyal – igazgató, Puskás Akadémia; Szondi Zoltánnal – elnök, Csíkszeredai Akadémia; Diószegi Lászlóval – elnök, Sepsi OSK)

* szombat

Puskás Ferenc Kávéház – 13 órakor: beszélgetés Nagy Lászlóval (alelnök, Magyar Kézilabda Szövetség, sportigazgató, Veszprém). (miska)