A nyári átigazolási időszakban jelentős változásokon áteső sepsiszentgyörgyi csapat nehéz mérkőzésre számíthat a papíron jobb játékerőt képviselő fővárosi együttes ellen, azonban László Csaba úgy fogalmazott, a piros-fehérek nem feltartott kézzel lépnek pályára. A háromszéki gárda az első fordulóban gól nélküli döntetlent játszott az FC Voluntari vendégeként, míg a Bogdan Andone irányította fővárosi csapat hazai környezetben 4–3 arányban győzött az FC Hermannstadt ellen. A Sepsi OSK és a FCSB története során eddig hatszor találkozott, egyszer a piros-fehérek győztek, ötször viszont a bukaresti csapat gyűjtötte be a három pontot. Ezen a hat mérkőzésen a háromszéki gárda négyszer gólképtelen volt, a másik két találkozón öt gólt szerzett, a fővárosi együttes viszont minden alkalommal betalált, összesen tizenhétszer vette be Niczuly Roland és Fejér Béla kapuját.

László Csaba szerint egy ilyen mérkőzésen nem kell külön motiválni a játékosokat, mert a labdarúgók az ilyen meccseken tudják bizonyítani, hogy ott a helyük a csapatban. A szakember kitért arra is, hogy számít a nagyszámú közönség biztatására, és bízik abban, hogy a teljes szezonban egységes csapatként tudnak harcolni.

„Egy olyan mérkőzés elé nézünk, ahol nem mi vagyunk az esélyesek, de szeretnénk élni az esélytelen esélyével, és remélem, hogy a három pont a miénk marad, mert jelenleg ez a legfontosabb. Edzéseken úgy éreztem, a játékosok meg akarják mutatni, hogy ebben a csapatban a helyük, nap mint nap próbálják nekem bizonyítani, ezt viszont a meccsen is szeretném látni. Először lépünk pályára ebben az idényben saját közönségünk előtt, és biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan eljönnek majd, és buzdítani fogják a csapatot. És ha már behoztuk a stadionba, akkor tartsuk is meg őket. Ezért is szeretném majd azt látni, hogy a csapat szívvel-lélekkel küzd, és mindent megtesz azért, hogy itthon tartsuk a három pontot. Ez a jövőben is alapfeltétel kell hogy legyen, mert csak így tudjuk ezt a szezont túlélni. Egy olyan csapatunk van, amelyben nincsenek világklasszisok, ezért olyan egységet kell kovácsolnunk, ahol mindenki tudja a feladatát és mindenki küzd a másikért” – nyilatkozta a vezetőedző.

Az előző szezon alapszakaszában a piros-fehérek 4–2 arányú győzelmet arattak a FCSB felett a sepsiszentgyörgyi stadionban, ahol a vezető találatot Gabriel Vașvari szerezte. A tapasztalt középpályás a mai mérkőzést megelőzően úgy fogalmazott, a fővárosiak is tisztában vannak azzal, hogy Sepsiszentgyörgyön mindig nehéz mérkőzésre számíthatnak, ezért felkészülten érkeznek, azonban a Sepsi OSK játékosa bízik abban, jó játékot mutatnak, és pontot szerezhetnek.

„Nehéz mérkőzés előtt állunk, hiszen a bajnokság egyik legjobb csapatát fogadjuk. Úgy gondolom, minden játékos számára motiváló, amikor a FCSB ellen léphet pályára, és ahogy én láttam, támadásban ütőképesebbek lettek az előző szezonhoz viszonyítva. Hozzánk képest előnyben vannak abból a szempontból, hogy már három tétmérkőzést játszottak, viszont remélem, hogy jó játékot mutatva, számunkra pozitív eredményt érhetünk el” – mondta Vașvari.

További eredmények: FC Hermannstadt–Medgyesi Gázmetán 0–2 (gólszerzők: Constantin 49. – tizenegyesből, Chamed 71.), Chindia Târgoviște–FC Viitorul 0–1 (gsz.: Eric 54.), FC Botoșani–FC Voluntari 4–1 (gsz.: Miron 20., Balaur 27. – öngól, Askovski 61., Papa 90., illetve Laidouni 12. – tizenegyesből), Academica Clinceni–Kolozsvári CFR 1–4 (gsz.: Dobrescu 90+2., illetve Cestor 11., Costache 15., Itu 45., Luis Aurélio 72.), Jászvásári Politehnica–Astra Giurgiu 1–0 (gsz.: Frăsinescu 43.).