30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor

Tusnádfürdőn július 23–28. között zajlik a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. A harminc évvel ezelőtt megfogalmazott – még ma is időszerű – célt tartják szem előtt: őszintén, nyíltan, kötetlenül beszélgetni az országaink társadalmi átalakulási folyamatát kísérő problémákról.

Idén a napijegy 15 lej, a hetijegy 60 lejbe kerül; a sátorhelyek ára a múlt évhez képest nem változott. A tábor és a koncertek területére a belépés 16 óráig ingyenes, utána a belépő ára 20 lej, egyetemistáknak és 65 év felettieknek 10 lej. A részletes program a tusvanyos.ro honlapon található. A szervezők hangsúlyozták, hogy a medvékkel szelfizni idén is szigorúan tilos.

A Nagyszínpadon ma 19 órától fellép a Metropol Group, 20.30-tól a Magashegyi Underground, 22.30-tól a Quimby; szerdán 20 órától Nagy Feró és a Beatrice, 22 órától a Magna Cum Laude. A MIT-sátor fellépői ma: 22 órától a The Minds, 0.30-tól a Rehab Nation, 2 órától a Raymi, 3.30-tól Lilboy; szerdán: 21 órától Tűzkerék xT, 22.30-tól Wrepperz, 1 órától Teddy Queen, 2 órától BRNY, 3.30-tól Dewil.

Virágot Petőfinek

170 éve, 1849. július 24-én nemzeti költőnk, Petőfi Sándor egy éjszakát töltött Kézdivásárhelyen az akkori Szarvas fogadóban, amelynek helyén ma a postahivatal épülete áll. A Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet és az RMDSZ Kézdivásárhelyi Szervezete szerdán 17 órára megemlékezésre hívja a város és Felső-Háromszék lakóit. Kérik, mindenki vigyen magával egy szál virágot, amelyet a rendezvény után az emlékplakett előtt helyeznek el.

Zene

Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központ és a ­Balassi Intézet Sepsiszentgyörgyi ­Fi­­ókja közös szervezésében szer­dán 19 órától a Bástya-ház koncerttermében (Olt utca 6. szám) rendkívüli kamarazenei esten fellép Gulyás Márta (zongora, Budapest), Lokodi Károly (hegedű, Marosvásárhely) és Kostyák Előd (cselló, Kolozsvár). Műsoron: három Brahms-szonáta. A helyek száma korlátozott. A jegyeket (10 lej) előre is meg lehet vásárolni a székhelyen naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

Az Európai Unióról

A Kereszténydemokrata Baráti Kör szervezésében csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel beszélgetnek Az Európai Unió a választások után témával. Moderátor: Puskás Bálint nyugalmazott alkotmánybíró. A részvétel díjtalan.

Rádió

A FÉSZEKMELEG című műsor első kiadása 2011 őszén került adásba az erdélyi Mária Rádióban azzal a céllal, hogy a családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos jó gondolatokkal, megosztásokkal segítsék a családokat abban, hogy Isten akarata szerint éljék meg családi életüket, szülői hivatásukat. Segíteni kívánják a hallgatókat az Istennel való személyes kapcsolatuk megerősítésében is. A műsor kéthetente kedden 14–14.30 óráig hallgatható. Szerkesztői: Kertész Tibor és Marika, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának munkatársai.

Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön a LibriM Könyvudvarban (Gróf Mikó Imre utca 7. szám) csütörtökön 18 órától bemutatják Balla Ede Zsolt Oltáron az Olt című könyvét. A kötet a székelyudvarhelyi Magura Kiadó gondozásában jelent meg, 120 színes oldalon mutatja be az Olt folyó vízgyűjtőjében található szent helyeket, forrástól a torkolatig. A szerző a holisztika és a szakrális földrajz sajátos nézőpontjából kö­zelít a tájhoz, mely szerint minden mindennel összefügg. Az olvasó tájékozódását a nagyszámú légi felvétel „emeli ki” a megszokott síkról. A figyelmes szemlélő számára az Olt útja egy személyes életúttal lesz rokonítható, amelyben felfedezhetők a születés (forrás) és elmúlás (torkolat) közötti fordulatok és próbatételek is.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 10 órától Egy kutya négy útja – amerikai családi film, magyar szinkronnal; 16.45-től A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, magyar szinkronnal és Yesterday – angol zenés vígjáték, román felirattal; 18.30-tól Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, magyar szinkronnal; 18.45-től Anna – francia akcióthriller, román felirattal és 20.45-től magyar szinronnal; 21 órától Kettős életek – francia romantikus vígjáték, dráma, román felirattal.

Képernyő

RTV3 – MAGYAR ADÁS. Ma 11 órától: Korai fejlesztés – A csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban igazán fontos munka zajlik. * Létkérdések – A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezete a nehéz helyzetben levőket segíti. Erdővidéki tevékenysége a közösségszolgáló hivatás szép példája. * A Sütő bútorfestő család Vargyason – Hagyományos bútorokat készítenek nemzedékek óta Vargyason a Sütő család mesterei. * Az Erdély napórái sorozat XV. része a Hegyi Bánságtól délre levő Duna menti napórákat mutatja be.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok út 1. szám alatti Richter (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774; facebook: @liveartdancestudio.

ÖNKÉNTESKEDÉS. Július 26-ig, péntekig jelentkezhetnek azok a tizenöt év feletti fiatalok, akik az idei sugásfürdői SIC Feszt dinamikus csapatának munkájában akarnak részt venni. Regisztrálni az esemény honlapján (https://sicfeszt.ro/) lehet.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukrot és koleszterint méretni.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonszámon lehet.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ma 8–15 óráig Kézdivásárhelyen javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást.