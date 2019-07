Tényleg felújítják a Székely Nemzeti Múzeumot

A kivitelezési szerződést Tamás Sándor tanácselnök és Fekete Mihály, a Baumeister Kft. vezetője ­Vargha Mihály múzeumigazgató jelenlétében írta alá tegnap a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.

Tamás Sándor elmondta, nem akármilyen megrendelésről van szó, hiszen a Székely Nemzeti Múzeum a székely nemzet múzeuma, tehát mindannyiunkat erős érzelmek fűznek ehhez az intézményhez. Hozzátette, lélek kell a kivitelezéshez, mint ahogyan lélekkel töltött az egész intézmény, lélekkel folyt a gyűjtőmunka kezdve az alapító Cserey Jánosné Zathureczky Emíliával. Az elnök felidézte, nem új ötletről van szó, már tizenkét évvel ezelőtt elkezdték a felújítást tervezni, tíz éve benyújtották az uniós pályázatot, mely nyerő is volt, de nem jutott rá pénz. Az új uniós költségvetési ciklusban ismét pályáztak, s nyertek. A Középrégióban elsőként írták alá a finanszírozási szerződést 2017 májusában. Azóta három közbeszerzési eljárást folytattak le a kivitelezési tervre, de nem akadt jelentkező. Akkor kérték a szakminisztériumot, engedélyezze, hogy a tervezést és kivitelezést együtt hirdessék meg. A negyedik kiírás is dugába dőlt, ám az ötödikre került jelentkező. Tamás Sándor reményét fejezte ki, hogy a Baumeister Kft. jó munkát végez, hiszen már többszörösen bizonyított, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházat is a cég újította fel, és hamarosan elkészül a kommandói tábor is. Az elnök közölte, a munkálat összértéke 21,8 millió lej, ebből a megyei önkormányzat önrésze és az el nem számolható költségek 4,97 millió lejre rúgnak, a többit a Regionális Operatív Programból folyósítják.

Vargha Mihály elmondta, munkatársaival már nagy gondban voltak, mi lesz a pályázat sorsa. Igen sürgős a teljes felújítás, hisz több mint százéves az épület, kívülről elfogadhatóan néz ki, de belül, főleg a tetőtérben és alagsorban rengeteg a gond. Örömét fejezte ki, hogy helyi vállalkozó került, s felelevenítette, a Kós Károly által tervezett épületegyüttest is helyi munkaerővel helyi anyagokból építették 1912-ben, kivételt csak a Zsolnay-kerámia tetőcserepek képeztek. Azt kérte a vállalkozótól, hogy minőségi munkát végezzen. Elmondta, a projekt tartalmazza a főépület, a két volt múzeumőri lakás és a hátul levő műhelyek teljes körű felújítását, valamint a múzeumkert rendezését. A szomszédos 43 áras telek nem esik bele a mostani tervbe, de az is érintett, hiszen oda költöztetnek irodákat, így szabaddá téve felületet. Az eddigi 3200 négyzetméteres kiállítóteret még 1200 négyzetméterrel megtoldják, s remélik, az eddigi évi 30 ezres látogatóközönség megduplázódik. Az igazgató elmondta, a raktárak anyagának felét már elköltöztették, időre kiürítik az épületeket. Utoljára a kiállításokat bontják le, hogy a múzeum utolsó percig látogatható legyen.

Fekete Mihály mérnök közölte, jó csapat alakult ki, sikerült fiatal szakembereket is megnyerni a vállalt munkának. Komplex tervezési és felújítási munkálatról van szó. A tervezésre öt hónapot számítanak, a kivitelezésre három év áll rendelkezésükre. A tervezéssel párhuzamosan elkezdik az engedélyek beszerzését is.