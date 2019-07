Fúvóskoncert Kálnokon

A kálnoki fúvószenekar már a januári farsangkor kitűzte magának július 21. napját, hogy akkor szervezzék meg ötödik alkalommal a hagyományos fúvóstalálkozójukat – mondta Szigyártó András, aki magát a zenekar jegyzőjeként nevezte meg. A zenekar elnöke Téglás Boti, a tehetséges trombitás, alelnöke Szabó Szilamér, vezetőségi tagja Téglás Árpád Zsolt. – Jól sikerült a dáridó – magyarázta Szigyártó –, Illés próféta szeretett minket, zivatartól nem kellett tartani. Öröm volt, mert névnapot is ült a zenekar, pár nappal azelőtt jegyezték be hivatalosan Kálnoki Rézbanda ’12 néven, ugyanis 2012-ben alakult újra. A nézők a helybéli muzsikusok mellett tapsolhattak a rétyi Kováts András Ifjúsági Zenekarnak, a lécfalvi ifi Nemeréseknek, a Kusztos Csaba és Vágási István vezényelte két nagybaconi együttesnek, de jelen voltak a szomszédos Árkos, az étfalvazoltáni Szász Band és a gidófalvi Sándor-Sándor ifjúsági zenészei is.