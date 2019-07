Előbb azt közölte, hogy módosítani kívánják az ingyenes vasúti utazásaikat (ilyen valóban nincs más országokban, de az SZDP sokat emlegetett kormányprogramjának része), vasárnap este pedig azt hányta fel a diákoknak, hogy tanulmányaik befejezése után nagyon sokan elhagyják a román államot, amely „nagyon sokat fektetett beléjük” – ezért helyesebb lenne, ha az egyetem elvégzése után néhány évig Romániában dolgoznának, ahogy ez más európai országokban történik. Arról nem beszélt, hogy miért olyan nehéz az itthon maradás. (Agerpres/Antena3)

KISVÁROSNYI KÜLFÖLDIT FOGADUNK ÉVENTE. Tízezer fővel növelné a kormány az idén behozható, az Európai Unión kívüli munkaerő létszámát. Erről már határozattervezet is készült, és ha megszavazzák, 30 ezerre nő az idén alkalmazható külföldiek száma, ami kétszerese a tavalyi létszámnak. Az idei amúgy immár a harmadik év, amikor a kormány elismeri, hogy nem látott méreteket ölt a munkaerőhiány Romániában. Ennek egyik fő oka, hogy nagyjából 4 millió román állampolgár dolgozik külföldön, és nem kíván az itthoni alacsonyabb bérekhez, rosszabb körülményekhez visszatérni. A hiányt nálunk gyengébben fejlett országokból lehet pótolni, a cégvezetők azonban nem hozhatnak be saját szakállra vietnami vagy maláj dolgozókat: a kormány határozza meg minden év végén, hogy a következő esztendőben hány EU-n kívülről érkező személy kaphat munkavállalási engedélyt. A vállalkozók pedig keveslik az idei keretet: csak a turizmusban 50 ezer alkalmazott hiányzik. A kormány az idei évre 20 ezer keleti munkavállaló alkalmazását tette lehetővé, 5000-rel többet, mint 2018-ban. A kiszivárgott tervezet ezt a számot emelné meg 10 ezerrel, 30 ezerre. A növekedés azért is érdekes, mert 2014 és 2016 között még csak évi 5500 vendégmunkást fogadott be Románia, 2017-ben 3000-rel többet (18 és 34 év közötti, zömmel Kínából, Törökországból, a Fülöp-szigetekről és Vietnamból érkező fiatalokat), 2018-ban 15 ezret. Az Országos Munkaerő-elhelyező Ügynökség legfrissebb adatai szerint jelenleg nagyjából 64 ezer betöltetlen állás van az országban, és senki nem akar ezeken a munkahelyeken dolgozni. A kormányhatározat-tervezet kidolgozói szerint a 10 ezernél több vendégmunkás több mint egymillió eurós bevételt generálna az állam­kasszának. (Krónika)