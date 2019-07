Áramszünet és tűz Csíkban

Lázárfalván ráadásul tűzvész is pusztított: négy melléképület és egy garázs égett, és legalább két cséplőgép semmisült meg, az oltáshoz a hivatásos csíkszeredai tűzoltók mellett Csíkszentmártonból, Csíkkozmásból, Újtusnádról és Tusnádfürdőről is érkezett önkéntes segítség. Csíkszentsimonban is nagy tűz volt, ott egy 90 négyzetméteres csűr kapott lángra, amit a csíkszeredai tűzoltók csíkszentimrei és csíkszentkirályi önkéntesekkel együtt oltottak el.