3 tipp a környezetvédelemért a nyaralás alatt is /X/

A környezetvédelem mindig is középponti témának számított, mostanában azonban kiemelkedően nagy figyelmet kap az egyre gyarapodó mozgalmaknak hála. A környezettudatos életszemlélet népszerűsödésének köszönhetően egyre több helyen mondanak le az egyszer használatos, műanyag szívószálakról is, és a szeméttel teledobált strandok száma is lassan csökkenni látszik. Az egészséges étkezés mellett pedig már az is divat lett, hogy otthon is környezetvédő háztartást vezessen valaki. Az internet tele van beszámolókkal és segítséget nyújtó praktikákkal, ha valaki szeretne környezettudatosan élni, de mi van akkor, ha nyaralni vagy kirándulni indulunk? Mibe csomagoljuk az útravalót, mire figyeljünk oda az ismeretlen terepen való bevásárláskor, és hogyan tudjuk mindezen felül is óvni a természetet? Cikkünkben 3 hasznos tippel szeretnénk segíteni a tudatos nyaralókat, kirándulókat, hogy a környezetvédelem még pihenéskor is ott lebegjen a szemünk előtt!

1. Le a műanyaggal!

Akár repülővel kelünk útra, akár egy hosszú vonatútnak nézünk elébe, akkor is gyakori, hogy az otthon csomagolt szendvics landol a táskánk alján, alufóliába csomagolva. Amit aztán használat után szépen el is dobunk. Ilyen és ehhez hasonló műanyagokból tevődik össze az a 10 millió tonnányi hulladék, ami a tengerekben köt ki évente. A műanyag ugyanis nem lebomló anyag, maximum a környezeti hatásoknak hála apróbb darabokra szakad, amit később vízi élőlények összetévesztenek a táplálékukkal. Mindez azonban akár egy olyan kis gesztussal is megelőzhető, mint a kevesebb egyszer használatos csomagolóanyagok használata. Ugyanúgy használhatsz vászonzsákot vagy papírszalvétát a szendvicsed becsomagolásához, ami pedig még fontosabb, hogy minden esetben gyűjts szelektíven a hulladékot.

Sajnos egy nagybevásárlás alkalmával igencsak nehéz kikerülni a műanyag csomagolóanyagokat, bár erre is lehet törekedni bizonyos termékek esetében. Azonban ha erre nincs mód, érdemes nagyobb kiszereléseket vásárolni, ami sokszor majdnem fele annyi hulladékkal jár - és persze azt is szelektív kukába dobni. Ha pedig gyümölcsöt vagy kenyeret vásárolunk, vászonból készült zsákokkal és táskákkal érdemes útra kelni, hogy ne kelljen fölöslegesen nejlonzacskókat begyűjteni a boltban.

2. Spórolj az árammal!

Egy rendkívül egyszerű de nagyszerű módja a környezetvédelemnek, ha nem használunk fölöslegesen áramot. Így tehát ügyeljünk rá, hogy elektromos berendezéseinket, mint például a laptopot és a telefon töltőjét húzzuk ki, amikor nem használjuk. De ez ugyanúgy igaz a légkondicionáló berendezésekre is, tehát ha a lakás hűvösen tartását sötétítéssel is el lehet érni, ne használjuk fölöslegesen a légkondit. Az éjszakai és kora hajnali szellőztetés is remekül lejjebb tudja vinni a lakás hőmérsékletét.

Ma már persze egyre népszerűbbek a napkollektorok is, amivel rengeteget lehet spórolni a közüzemi számlákon, de épp így feltalálták már a napelemes töltőket is, így érdemes akár beruházni egyre, ha a tűző nap alatt töltjük a napunk nagy részét.

3. Nézd meg, hova lépsz!

Képletesen is, és nem is. Az öko lábnyomot figyelembe vevő dizájnerek száma ugyanis egyre nő, az ő termékeik megvásárlásával pedig hozzájárulsz a környezetvédelemhez. Ha pedig egy külföldi utazásról szeretnél egy emléket hazavinni, javasoljuk, hogy a tömegesen legyártott javarészt műanyag szuvenírek helyett keresd fel a helyi kézműves boltokat, így támogatva a helyi gazdaságot és a kézműves hagyományokat is.

Ha pedig felfedező körútra indulsz, ügyelj rá, hova lépsz! Ne térj le a kijelölt tanösvényekről, vagy a helyiek által kijárt rövidebb utakról, hiszen a te lábad nyomát még több millióan követhetik. Ez csak egy apró lépés a környezettudatosság felé, amit érdemes megfontolni. Ugyanígy óvhatod a környezeted, ha a veszélyekkel teli autó- és motorbérlés helyett tömegközlekedsz vagy sétálsz, sőt, így akár a helyi szokásokat is megismerheted.

Ha pedig nem vagy a kempingezés híve, de fontos neked, hogy a szállásod környezetbarát legyen, az Ecobusinesslinks.com-on könnyen találhatsz a világ minden részén környezetbarát szálláshelyeket. A környezetbarát pedig nem jelent nomád körülményeket, egészen luxus kategóriájú helyek is vannak már köztük. Érdemes adni neki egy próbát!

