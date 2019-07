Limuzinnal a budapesti reptérre /X/

Út a repülőtérre...

Budapestről és vonzáskörzetéből bárhonnan rendelhetünk limuzint egy reptéri transzfer erejéig is. Mivel ezek fix áron érhetőek el, így nem kell semmilyen extra meglepetésre számítani, függetlenül attól, hogy akár Budáról vagy éppen Pestről indulunk. A pontos érkezés után rendkívül nagy csomagtér áll a rendelkezésünkre, hogy a poggyászt elhelyezhesse a sofőr. Ezután nincs is más dolgunk, mint a klimatizált belső térben élvezni a probléma- és feszültségmentes utazást. Különösen akkor jó megoldás a bérlés, ha fontos, hogy izzadság- és stresszmentesen érkezzünk meg a repülőhöz. Útközben elkortyolgathatunk egy üveg hűtött pezsgőt, ami ajándékként jár a limuzinbérléshez, valamint akár ásványvíz is a rendelkezésünkre áll. A luxus felszereltség mellett a lesötétített ablakoknak hála maximális diszkréció mellett tehetjük meg az utat a repülőtérig, hiszen a kíváncsi tekintetek nem érnek el hozzánk. A csomagok kirakodásában is számíthatunk a sofőrünk segítségére, majd nincs más dolgunk, mint becsekkolni a járatunkra.

...és vissza

Limuzint ugyanígy akár a reptérről a városba is lehet rendelni, hiszen ha valami bevált, akkor miért cserélnénk le? Arról nem is beszélve, hogy rég nem látott rokon, vagy akár tárgyalópartner, ügyfél elé is küldhetünk limuzint. Az érkező gépet már a landolás előtt online figyelik, hogy a legtökéletesebben lehessen időzíteni a leszállást követően. Ebben az esetben a limuzin közvetlenül a bejárat elé gördül, ahol a legrövidebb idő alatt le lehet bonyolítani a beszállást. Így megúszható a tolongás, taxi keresés, és minden egyéb terhes és unalmas procedúra. Kényelem és teljes diszkréció vár mindenkit a limuzinban, mert rejtve marad a belső tér a kíváncsi szemek elől.

Az utazás során elfogyasztható az ajándék, behűtött üveg pezsgő, amivel a nyugodt légkörben, kellemes zenét hallgatva tökéletes a lazítás. Nincs is más teendő, mint begördülni a hotelhez, vagy éppen a tárgyalópartnerhez. Garantált, hogy a vendég értékelni fogja ezt a gesztust, és maradandó emlék lesz számára.

Számos limuzin - Chrysler, Lincoln, Hummer H2 - közül lehet választani a Partylimuzin kínálatból, attól függően, hogy hány személyesre van igény. Mindegyik limuzin rengeteg extrával felszerelt, olyan élményt nyújt, mint semmi más, még a különböző luxus taxik sem.

Nem csak bulizni lehet egy limuzinban, reptéri transzferként is tökéletes választás. (X)