Mutatós és hasznos növények a konyhában /X/

Akinek akad egy épkézláb szabad helye a konyhában, jó megoldás, ha olyan növényt tesz oda, ami feldobja a hangulatot, netán még a főzések során is felhasználható. Miért? Mert a zöld felület gyógyító hatással van a lélekre és az elmére, megnyugszik tőle. Nemhiába vannak olyan fárasztó napok, miután azt érezzük, nekünk a természetben a helyünk, ahol körülölel minket a zöld szín.

A konyhai növények esetében érdemes azonban egy sor tényezőt szemmel tartani, például van-e kisgyerek a háznál, vagy hogy vannak-e négylábú kedvenceink - kutya, macska -, akik netán lelegelik a leveleket? Mert ebben az esetben olyan növényt érdemes választani, ami nem mérgező. A felsorolt növények között akadnak olyanok, amelyeket ismerünk, de egészen különleges hangzásúak is, melyet most kicsit részletesebben tárgyalunk.

Hegyescsúcsú futóka

Egy egyszerű, mégis nagyszerű növény, ami túléli azokat az embereket is, akik nem arra születtek, hogy növényeket gondozzanak (víz és napfény tekintetében igénytelen növény, de hasznos levegőtisztító tulajdonsággal is rendelkezik). A NASA is elismeri, hogy a bolygón található növények közül az egyik legjobb, mely hatékonyan tisztítja a levegőt.

Kisgyerekesek és állattartók figyelem! Ez a növény mérgező, ha megeszik!

Az aloe vera

Az aloe egy csodás kis növény, mely 1,5%-ban szilárd, többi része nedvesség. Vannak, akik szeretnek benne gyönyörködni, mások gyógyító ereje miatt kedvelik, de az aloe verára is elmondható, hogy levegőtisztító hatással bír. Mivel évelő növény, ha jó sorsa van, akár 10-12 évig is eléldegélhet a konyhában. Szaporítani is könnyű. A hajtásait földbe ültetve, kis cserépben tovább is ajándékozható!

Ha enyhe égési sérülést szereztél főzés közben, a növényben található gél állagú folyadék hűsítő hatású lesz a fájdalomra.

Kukoricalevél

Becsapós, nem a kukorica leveleit tesszük a konyhába, hanem az Aspidistra - magyarul kukoricalevél zöld levelű növénykét. Sokáig él, bár levelei nagyon lassan nőnek. Félárnyékos, árnyékos helyre rakva hosszabb, naposabb helyen pedig rövidebb leveleket hoz. Ideális olyan háztartásban, ahol kisgyermek vagy háziállat van, mert levelei nem mérgezőek.

Rozmaring

Nagyon mutatós fűszernövény, ami számtalan étel remek ízesítője lehet. Kedveli a napfényes helyiségeket. Nem utolsó sorban veszélytelen, tehát kisgyermekek és háziállatok melletti tartása is megengedett.

Sarkantyúka

Mutatós, virágos növényke, melynek virágai fogyaszthatóak. Mibe tehetünk virágokat? Például salátákba, de sütemények díszítésére is alkalmas lehet. Szintén a napfényes helyeket részesíti előnyben. (X)