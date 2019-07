Bérszámfejtési szolgáltatás a PGM Expert Kft.-nél /X/

Egy igényes könyvelőiroda több szolgáltatást nyújthat ügyfeleinek, ha annak működése harmonikus, gördülékeny, és a partnerekkel együttműködő. A bérek és egyéb juttatások elszámolását, a munkaügyi és társadalombiztosítási ügyintézését is felvállalja a PGM Expert Kft., hogy a gazdasági életben egy átfogóbb, komplex betekintést kapjon az ügyfél.

A PGM Expert Kft. egy könyvelőiroda, mely egymást kiegészítő szolgáltatások lehetőségét is magában rejti. Erre azért van szükség, hogy az ügyfeleket hozzásegítsék ahhoz, hogy a gazdasági életben feltűnő fogalmakban, kifejezésekben, eljárásokban is otthonosan mozogjanak, értsék az ok-okozati összefüggéseket. Ehhez természetesen a könyvelőiroda munkatársai is hozzájárulnak türelmességükkel, magyarázatukkal. Ezen szolgáltatásokkal lehetőséget teremtenek arra, hogy a vállalkozásuk nagyobb stabilitású, jobb pénzügyi szervezésű céggé váljon.

A bérszámfejtés szolgáltatás igénybevétele

Egy vállalkozás számára az egyik legérzékenyebb terület a bérszámfejtés. Miért? Mert egy külsős bérszámfejtő cég betekintést kap a vállalat legtitkosabb és legbizalmasabb információiba. Ilyen például a munkavállalói létszám, a javadalmazás, a cégen belüli jutalmazási politika, a belső munkajoggal felmerülő kérdések, a vállalat kiküldetései, a szabadságolások nyilvántartása, stb. Emellett még itt tárolják a cég munkavállalóinak személyes adatait is, úgy mint a TB nyilvántartás, a munkaszerződések, lakcím, személyi okiratok számai, stb. Nagyon sok cég épp ezek miatt igyekszik a bérszámfejtést megoldani úgy, hogy saját bérszámfejtő csapatot tart fenn a vállalaton belül. Ezt viszont nem engedheti meg mindenki magának, és más megoldást keresnek.

A PGM Expert Kft. vállalja a cégek bérszámfejtői tevékenységét is. Havi rendszerességgel történik a bérszámfejtés, ami mellett párhuzamosan zajlanak az adminisztrációs feladatok és a kötelező munkaügyi nyilvántartások is.

Pontosan milyen munkafolyamatokat vállal el a PGM Expert Kft.?

- A munkabérek számfejtését, havi szinten

- Havi bérösszesítők elkészítését

- Bérfeladatokkal kapcsolatos tevékenységek elkészítését és előkészítését

- A szabadságok nyilvántartását

- Bevallások elkészítését

- Listát készít időre az utalandó tételekről: munkabérek, adók, járulékok

- Elkészíti időre a munkáltatói igazolásokat

- A munkaszerződési mintákat elkészíti a hatályos jogszabályok alapján

- Intézi a ki- és a belépő munkavállalók iratait, adatait

- Átadja a munkaidő nyilvántartási mintákat

- Tanácsot ad a foglalkoztatás módjára (legmegfelelőbb, legkedvezőbb)

- Elvégzi az éves bértervezést, kalkulációt

- Tájékoztat az aktuálisan igénybe vehető cafeteria elemekről, nyilvántartásokban vezeti azt a munkavállalók részére

- Teljes körű társadalombiztosítási ügyintézést, adminisztrációt és tanácsadást vállal

- Időben ismerteti a jogszabályi változásokat (X)