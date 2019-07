A gyermek ekcéma kezelése otthon /X/

Kialakulásában szerepet játszó tényezők

Természetesen az öröklődésen túl a mérsékelt éghajlati öv is egy hajlamosító tényező. Hiszen a bőr kiszárad, gyakran hámlik, ezután berepedezik. Ez általában nagyon viszket, amit ha vakarunk, még jobban kipirosodik, főleg a hajlatokban. Ez főleg a gyermekek életét keseríti meg, mert a viszkető részeket általában vakarják, így még több irritációnak teszik ki. Ezáltal az alvás is nehezebbé válik, emiatt pedig egyre többen keresik fel a bőrgyógyászatot, főleg a téli időszakban.

Nem meglepő módon gyakran felső légúti, vagy más vírusfertőzések kedveznek legjobban az ekcéma első megjelenésének. Gyakran az immunrendszer állapotának negatív irányba történő változása is aktiválhatja ezt a bőrbetegséget. Sőt, a gyermekkori atópiás ekcéma sokkal gyakrabban alakul ki asztmás, ételallergiás, szénanáthás betegeknél, de ugyanígy hajlamosít az is, ha valakinek a szülei szenvednek a fenti betegségekben.

Fontos a megfelelő otthoni hőmérséklet

A Varga Esztétika bőrgyógyásza is azt tanácsolja, hogy otthonunkban télen se legyen túl meleg, de főleg ne éjszaka. Az egészséges hőmérséklet alváshoz a 19-20 fok, akár télről, akár nyárról legyen szó. Ha gyermekről van szó, akkor is inkább jól takarjuk be, míg alszik, mert ha nagyon meleg van a szobában, attól még jobban szárad a kicsi bőre, ezáltal pedig gyakoribb lehet a viszketés. Azt is tartsuk szem előtt, hogy a kisbabák bőre teljesen más, mint a miénk. Ez azt jelenti, hogy vékonyabb, és a szabadon lévő testfelületük nagy a testtömegükhöz képest, ezáltal nagyobb felületen is párologtatnak.

Milyen fürdető és testápoló javasolt a babáknak?

Az ő bőrüknek minden esetben a szappanmentes fürdető a legjobb választás. Hiszen nem szárítja a bőrüket, és nem is tartalmaz irritációt okozó összetevőket. Ebből a célból megfelelnek az olajos fürdetők is, bár az egyetlen gyakorlati hátulütője, hogy ezektől csúszik majd a kád, valamint a bőr is, emiatt pedig fokozott figyelmet igényel. Szerencsére még mindig meglehetősen gyakran alkalmazzuk azt a gyógyszertári mosakodó krémet, melyet már újszülött korban is felírnak. Ennek a legnagyobb előnye, hogy szárazon is fel lehet kenni a bőrre, ezáltal pedig óvja a bőrt a víz szárító hatásától is.

A megfelelő testápolónak az illata minimális, vagy egyáltalán nincs, emellett pedig érezhetően inkább félzsíros. Ekcémás bőrűeknek nem ajánlott a kizárólag vizes alapú testápolók használata. Bár praktikus, mert a bőr hamar beissza, de a hatása ebben az esetben nem tartós.

Amennyiben a fentiek nem hoznak lényeges javulást az életünkbe és a bőrünk egészségében, akkor minden esetben javasoljuk bőrgyógyász szakorvos felkeresését. (X)