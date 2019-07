Vászonfotó - az időtálló és egyedi ajándék /X/

Vászonfotó vagy kollázs vászon

Vászonfotó készülhet saját fényképből és más képből egyaránt. Mivel igazi tartós művészvászonra készül, így sokáig gyönyörködhetsz az elkészült vászonfotóban. Nem kell idegen művészek képeit nézni, mikor készíthetsz saját dekorációt a lakásodba a szeretteid képével vagy akár a kedvenceiddel.

A vászonkép nyomtatása egy speciális vakrámával készül, 4 centiméteres keret vastagsággal és jó minőségű vászonra, élénk színekkel, így igazi dísze lehet otthonodnak.

A Sooters-nél ingyenes képkorrekció is jár a vászonfotó készítéséhez, aminek során minden kép ellenőrzésre kerül, a méretarányt a legoptimálisabbra állítják be, és a színeket is javítják. Emellett a fehéregyensúlyt is módosítják, ha szükséges, a bőrszíneket és a kép egyéb színeit is minél élethűbbre csinálják meg.

Hogyan tervezd meg?

Attól függ, hogy mit szeretnél tervezni, vászonfotót vagy kollázs vászont.

Amennyiben az előbbit, akkor nincs más dolgod, mint az online tervező felületre feltölteni a kiválasztott képet, megálmodni, hogy mekkora vásznat szeretnél belőle, majd végül leadni a rendelést.

Persze attól függ, hogy kinek és milyet szeretnél készíttetni, de az egyik legnépszerűbb méret a 40x40-es és az 50x20-as vászon, amikre akár magadnak, akár szeretteidnek is elkészítheted az ideális dekorációt.

Kollázs vászon tervezésekor sincs szükség semmi nagy dologra. Ebben az esetben a vászonra szánt képeket töltsd fel egy mappába, majd e-mailben küldd el a sooters.hu oldal elérhetőségére. A grafikusuk rövid időn belül elkészíti a látványtervet, amit elég csak jóváhagynod, és már készítik is akár vászonra, akár fotópapírra.

Egy ilyen vászonfotó örök emlékként megőriz egy fontos pillanatot, így sokkal személyesebb, mint egy festmény, tájkép vagy bármi más. Legyen szó esküvőről, gyermek születéséről, vagy akár csak egy csodálatos nyaralás legjobban sikerült képéről, egy vászonfotó örök dekorációként díszítheti az otthonunkat vagy akár munkahelyünket egyaránt.

Amennyiben az utolsó pillanatban döntöttél, és még aznap szükséged van a vászonfotóra, akkor válaszd az SOS szolgáltatásukat, aminek a keretében akár 3 óra alatt is elkészülhet a rendelésed. Ehhez természetesen az kell, hogy személyesen át tudd venni a központi ügyfélszolgálaton, és ne sajnáld rászánni azt a 30 százalékos felárat, amivel a gyorsaság jár.