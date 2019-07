A Sepsi OSK hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a FCSB csapatával a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság második fordulójának zárómérkőzésén. A piros-fehérek helyzetekben gazdag meccsen az idényben másodszor is pontot szereztek, ezúttal is kapott gól nélkül zártak.

A Sepsi OSK az idényben először játszott hazai pályán, a László Csaba irányította labdarúgókat majdnem telt ház fogadta a sepsiszentgyörgyi stadionban. A házigazdák jól kezdték a mérkőzést, a 2. percben Fülöp István jobb oldali beadását Nicolae Carnat közelről fejelte mellé, majd nem sokkal később Yasin Hamed beverekedte magát a tizenhatos területére, viszont lövése elkerülte a kaput. A 16. percben ismét közel került a gólszerzéshez a bátran játszó háromszéki csapat, Dylan Flores félpályától passzolt a védők mögül kilépő Carnat irányába, aki elizgulta a befejezést, így Cristian Bălgrădean kapusnak ezúttal sem kellett védeni.

A papíron esélyesebbnek tartott FCSB többnyire rögzített helyzetből veszélyeztetett, előbb Florin Tănase szögletből csavart mellé, majd Denis Man fejelt fölé. A 25. percben Ovidiu Popescu lesgyanús megmozdulása után Ioan Hora néhány méterről fölé lőtt, ezt követően viszont a FCSB megszerezhette volna a vezetést, Ionuț Vînă kapásból vette célba Niczuly Roland kapuját, azonban lövése a jobb kapufáról pattant vissza. A Sepsi OSK azonnal válaszolt, Carnat a bal szélen iramodott meg, faképnél hagyta a védőket, de ezúttal is mellé lőtt. Az első félidő végén először védett Niczuly, aki a 42. percben Tănase lapos lövését hárította.

A szünet után a FCSB többet birtokolta a labdát, ám mezőnyfölényét nem tudta gólra váltani. A sepsiszentgyörgyi csapat kapusa a csereként beálló Florinel Coman jobb alsó fele tartó szabadrúgását védte, majd Tănase közeli próbálkozását tolta szögletre. A házigazdák ellentámadásokból veszélyeztettek, a piros-fehér mezesek a 65. és a 85. percben is büntetőt reklamáltak, viszont sem a Dylan Flores elleni lökésnél, sem Marko Simonovski esetében nem látott szabálytalanságot Iulian Călin játékvezető. A Sepsi OSK a hajrában beszorult, végül azonban sikerült kapott gól nélkül zárnia a találkozót.

László Csaba értékelt a mérkőzés után

„Úgy gondolom, a csapatom azt játszotta, amit kellett egy erősebb ellenfél ellen, amely a három pont reményében érkezett. A taktikánk az volt, hogy türelmesen várjunk a megfelelő alkalomra, amikor ellentámadásból meglepetést okozhatunk. Egy kis csapat vagyunk, amely úgy játszott, hogy pontot szerzett egy erősebb együttes ellen. Két mérkőzés van mögöttünk, és nagyon fontos, hogy egyiken sem kaptunk gólt. Az igaz, hogy nem is voltunk eredményesek, és már hallottam azt, hogy a Sepsi OSK olyan, mint a Dinamo, hiszen még nem szerzett gólt, viszont a különbség az, hogy mi nem is kaptunk. A mérkőzés egyáltalán nem volt könnyű, és örülhetünk, hogy pontot szereztünk hazai pályán a bajnokság talán legerősebb csapata ellen. Kicsit csalódott vagyok, mert nem lőttünk gólt, hiszen ebben az esetben az ellenfelünk is jobban kinyit, amit kihasználhattunk volna” – mondta a szakember.

Liga 1, alapszakasz, 2. forduló: Sepsi OSK–FCSB 0–0.

Sepsiszentgyörgy, MSK Stadion, mintegy 4000 néző. Vezette: Iulian Călin (Ștefănești). Sepsi OSK: Niczuly – Ștefan, Barišić, Tincu, Dimitrov – Vașvari – Konongo, Fülöp (Velev, 61.), Flores (Ștefănescu, 90+4.), Hamed (Simonovski, 67.) – Carnat. Vezetőedző: László Csaba. FCSB: Bălgrădean – Popescu, Cristea, Planic, Bălașa (Nedelcu, 46.) – Vînă, Filip, Tănase – Man (Coman, 46.), Hora, Oaidă (Salomao, 71.). Vezetőedző: Bogdan Andone. Sárga lap: Velev (86.), Niczuly (90+4.).

A rangsor:

1. Viitorul 2 0 0 6–0 6

2. Craiova 2 0 0 5–2 6

3. Botoşani 1 1 0 6–3 4

4. CFR 1 1 0 5–2 4

5. Medgyes 1 1 0 4–2 4

6. FCSB 1 1 0 4–3 4

7. Jászvásár 1 1 0 2–1 4

8. Sepsi OSK 0 2 0 0–0 2

9. Astra 0 1 1 2–3 1

10. Târgoviște 0 1 1 2–3 1

11. Voluntari 0 1 1 1–4 1

12. Hermannstadt 0 0 2 3–6 0

13. Clinceni 0 0 2 3–7 0

14. Dinamo 0 0 2 0–7 0

A 3. forduló programja: Jászvásári Politehnica–Academica Clinceni (péntek, 18 óra), FC Voluntari–Astra Giurgiu (péntek, 21 óra), Medgyesi Gázmetán–Sepsi OSK (szombat, 18 óra), Kolozsvári CFR–Dinamo (szombat, 21 óra), Craiova–Chindia Târgoviște (vasárnap, 18 óra), FC Viitorul–FC Hermannstadt (vasárnap, 21 óra), FCSB–FC Botoșani (hétfő, 20 óra).