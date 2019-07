Teljes útlezárás Bálványosfürdőn

A földmozgás nyomán az útburkolatnak több mint a fele leszakadt, ennek kijavítását csak teljes útlezárással lehet orvosolni – adta hírül sajtóközleményben a Brassó Megyei Útügyi Igazgatóság. Az egy hónaposra tervezett útlezárás után a teljes útfelújításig egy sávon zajlik majd a járműforgalom Sepsibükszád irányába. Az útlezárás időszakában azt javasolják a járműtulajdonosoknak, hogy közlekedjenek a Kézdivásárhelyt Csíkkozmással összekötő 11 B országúton.

Daragus Attila, Torja község polgármestere, aki magánvállalkozóként, a Vár Panzió tulajdonosaként is érintett az ügyben, arról számolt be, hogy az útlezárás turista főidényben rendkívül negatívan érinti a bálványosi vendéglátó egységeket, illetve panziók és szállodák forgalmát, hiszen Sepsibükszád irányából nem lehet eljutni a Vár Panzióig, Kézdivásárhelyről pedig a Bálványos Resort szállodához.

Az útlezárás híre szinte azonnal felháborodást szült a közösségi térben, többen egyenesen szégyenletesnek nevezték, hogy az országos útügyi társaság nem foglalkozik a jelzett szakasz rendbetételével.

A hozzászólók egyike szerint az út állapota eddig is siralmas volt, védőkorlátok nélkül a legveszélyesebb szakaszokon is. Sepsibükszád felől indulva a második világháborúban jellemző útviszonyok fogadnak, kráter méretű gödrökkel, makadám, kockakő és betonszakaszok váltják egymást, mind gyalázatosan leromolva. Mit csinálnak az általunk befizetett útadóval? – teszi fel a kérdést. Egy másik hozzászóló a felelőtlen erdőirtásban látja a földcsuszamlás okát, míg egy harmadik arról érdeklődik, hogy miért a nyaralási szezon kellős közepén kellett nekilátni az útjavításnak. A felelősök megbüntetésére szólítanak fel, egyebek mellett azzal érvelve, hogy több idegenforgalmi iroda Bálványost és környékét iktatta be az ajánlatcsomagjaiba, csak éppen nem lehet oda eljutni. A hozzászólók ugyanakkor abbéli kétségüknek is hangot adtak, hogy az útjavítást elvégzi a vállalat, vagy a félsávos útlezárás jó hosszan eltart majd.

Amint arról múlt év novemberében írtunk, a Sepsibükszádot Bálványosfürdőn át Kézdivásárhellyel összekötő 11C jelzésű országúton a kezeléséért felelős Országos Út- és Hídügyi Társaság brassói kirendeltségének tavaly csak nagyjából négy kilométert sikerült leaszfaltoznia, a költségeket saját forrásokból fedezték. Idén mostanáig semmilyen javítást nem végeztek. A társaság illetékesei azzal indokolták az út többéves elhanyagolását, hogy az nem szerepel az országos korszerűsítési mestertervben, így a központi finanszírozás minimális, másrészt felépítése sok fejtörést okoz a tervezőknek, kivitelezőnek. Azt is elismerték, hogy a megoldás a teljes korszerűsítés lenne, de ehhez több tíz millió euróra lenne szükség. Elekes Róbert a társaság brassói regionális kirendeltségének szóvivője tavaly úgy vélte, kevés az esélye annak, hogy a vállalat áldozzon a teljes korszerűsítésre. Az okok egyike, hogy nem tartozik a kiemelten forgalmasak közé: legtöbb 1500 jármű halad át rajta naponta, míg más, a brassói kirendeltség gondnokságában lévő országutakon ez meghaladja a tízezret, így utóbbiak élveznek prioritást. (iochom, ndi)