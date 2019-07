Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szárazajtai születésű baróti

id. GECSE VIKTOR

életének 81. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2019. július 24-én 16 órától helyezzük örök nyugalomra a baróti református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott, ­nyugalma csendes.

A gyászoló család

2027

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

DEMETER PÉTER

volt textilgyári munkás

szerető szíve életének 64. évében hirtelen megszűnt dobogni.

Temetése 2019. július 25-én 15 órakor lesz a közös temető ravatalozóházából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4313011

Megemlékezés

Ha emlegettek, köztetek leszek, ne sírjatok, én már nem szenvedek. Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta halkan: Isten veletek.

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az egerpataki

ifj. BURCA FERENCRE

halálának tizenkettedik ­évfordulóján.

Emléke legyen áldott.

Özvegye, négy fia,

két menye

és három unokája

4313012

Temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, olyan is, aki bánatot szomorú szívében. Hat hónapja már, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben mégsem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, melletted van ma is szerető családod. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. VARGA JÓZSEFRE

halálának hatodik ­hónapjában.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4313014