Gazdasági műhelytábor

Az augusztus 29. – szeptember 1. között a csernátoni Malomkertben zajló workshop címe: „Nincsen siker... nélkül!” A neves előadók előadásokon, csoportos műhelymunka keretében tapasztaltaikról számolnak be, sikeres vállalkozásokat mutatnak be. Előadást tart többek között Farkas András, a PONT Csoport alapítója, Ficz Antal, a Fontium Training & Coaching tulajdonosa, Gheorghiță Raymond utazó, vállalkozó, Rancz Zsolt, a Wameleon Design tulajdonosa, Hadnagy Attila és Diószegi László, a Sepsi OSK ügyvezető igazgatója, illetve tulajdonosa. A szakmai programok mellett lazításra is lesz alkalom. További információk a workshop.juniorbusinessclub.ro oldalon találhatók.