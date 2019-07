Gázvezetékcsere, járdaépítés és térfelújítás

Kicserélték a gázvezetéket a Purczell, Iskola, Vágóhíd és Függetlenség utcában, valamint a Gábor Áron téren, de a munkálat ezzel nem ért véget, ott cserélnek fővezetéket, ahol az elemzések során azt tapasztalják, hogy az elfogadhatónál nagyobb a veszteség. A Purczell utcában a régi járda helyett betonkő lapokat raktak le, és hamarosan új aszfaltszőnyeg kerül a rendkívül rossz állapotban levő utcába. A tervek szerint az utca másik oldalán is betonkő járda készül. Derzsi Gyula alpolgármester elmondta: amikor a Pur­czell utcával végeznek, az ottani munkacsapat átköltözik a Kossuth utcában levő kis térre, ahol javában zajlanak a térfelújítási munkálatok. Utána a Vágóhíd és az Állomás utca következik, ahol a nyár folyamán szintén be szeretnék fejezni a korszerűsítést. Bokor Tibor polgármester az elmondottakat azzal egészítette ki, hogy a város területén számos munkapontjuk lenne még, viszont a megyei útosztály a környező községekben is munkát vállalt, s amint ott végeznek, visszaköltöznek a munkagépekkel Kézdivásárhelyre.