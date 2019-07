Dăncilă egyedül pályázott az elnökjelöltségre a párton belül. Korábban ugyan többen is jelezték, hogy vállalnák a megmérettetést, de a napokban a legismertebbek is sorra visszaléptek: Eugen ­Teodorovici pénzügyminiszter, Mihai Fifor volt védelmi miniszter, tegnap pedig Gabriela Firea bukaresti főpolgármester is.

Dăncilă számára a legnagyobb konkurenciát Firea jelentette, aki a párt belső ellenzékéhez tartozik, és úgy véli, hogy a kormányfő nem tudja legyőzni Klaus Iohannist, még a második fordulóba való jutása is kérdéses (ezt egyébként a legfrissebb közvélemény-kutatások is megerősítik, amelyek szerint az SZDP jelenleg a harmadik helyen áll, az NLP és a Barna–Cioloş szövetség mögött). Firea végül azt követően lépett vissza, hogy kiderült, pártja nem támogatja a jelöltségét. Arról is biztosította kollégáit, hogy függetlenként sem vág neki a megmérettetésnek. Az SZDP elnöke a tanácskozást követően megtisztelőnek nevezte pártja vezető testületének támogatását, és reményét fejezte ki, hogy le tudja győzni Iohannist. Elismerte, hogy nehéz harc vár rá, mert a párt „bonyolult” helyzetben van, de kijelentette: bízik abban, hogy sikerül bizalmat kelteni az emberekben, hiszen kormányfőként is bizonyított.

A szociáldemokraták szeretnék, ha a Liberális–Demokrata Szövetség (LDSZ) és a Victor Ponta vezette Pro Románia Párt (PRP) is támogatná jelöltjüket a novemberi elnökválasztáson, de egyelőre nem jutottak közös nevezőre. Habár Viorica Dăncilă hétfőn is tárgyalt mindkét párt elnökével, indulását a kisebbik kormánypárt – amely azt szerette volna, ha az SZDP (és a PRP) Călin Popescu-Tăriceanu LDSZ-elnök jelölését karolja fel – igencsak fanyalogva fogadta. Varujan Vosganian szóvivő kijelentette: elveszítették bizalmukat koalíciós partnerükben, mert nem létezik Dăncilă számára kedvező felmérés. Az LDSZ továbbra is Tăriceanut látja megfelelő koalíciós elnökjelöltnek – szögezte le. A PRP nyár végén dönti el, hogy kit indít vagy kit támogat az elnökválasztáson, így a hárompárti tárgyalások még folytatódnak.