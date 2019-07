Nehéz helyzetben a kovásznai dolgozók

Kelemen Tibor, a megyei ­munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője úgy tudja, az alkalmazottak közül 25-en, akiket az állástalanok közül vettek fel, jogosultak voltak havi fizetésük mellett a munkanélküli-segély 30 százalékára is. Ők most ettől is elestek, s az alkalmazottakat nyilvántartó országos jegyzékben úgy szerepelnek, mint akik „felfüggesztett technikai munkanélküliségi” státusban vannak. Nem tudjuk, hogy ez mit jelent, azt sem, hogy ezt a bejegyzést ki és mi alapján vezette be – fogalmazott Kelemen Tibor. Megjegyezte, a társaság továbbra is bizonytalanságban tartja munkatársait, elmaradt béreikkel is tartozik, a gyár épületébe továbbra sem, csak az udvarra léphetnek be a dolgozók, s nem kommunikálnak velük. (dvk)