Könnyebben szavazhatnak külföldön

A tervezet elfogadását főleg az elnök szorgalmazta, miután a legutóbbi elnökválasztáson és a május 26-i európai parlamenti választásokon is hatalmas sorok alakultak ki a külföldi diplomáciai képviseleteken, és sok külföldön élő román állampolgár nem is tudott szavazni. Ezentúl azonban már nemcsak a belföldiek számára kijelölt vasárnapi napon, hanem az azt megelőző pénteken és szombaton is leadhatják szavazatukat, és a jogszabály az elnökválasztásra is kiterjeszti a levélben történő voksolást, amelyet 2016-ban a parlamenti választások alkalmával vezettek be. A törvény ugyan előzetes regisztrációhoz köti ezt a lehetőséget, de egyszerűsíti a bejelentkezést. Emellett mind belföldön, mind a diaszpórában a szavazókörzetek 21 órai zárása után is legkésőbb éjfélig leadhatják voksukat azok, akik már a helyiségben tartózkodnak. Iohannis leszögezte: a külföldön élő román állampolgároknak nem kell többé félniük, hogy nem tudnak élni szavazati jogukkal.