Az év eleji, 180 kilométer autópálya átadására vonatkozó ígéretről elismerte, hogy elhamarkodott volt, de hát nem is a minisztériumból származott, hanem a közúti infra­struktúráért felelős országos társaság azóta eltanácsolt vezetőjétől, Narcis Neagától. Cuc szerint már két héten belül megnyitják az említett 45 kilométert, azokat a becsléseket pedig, amelyek 62 vagy 98 kilométernyi autópályáról szóltak, szintén nem hivatalosan dobták be a köztudatba olyan hivatalnokok, akik nem is jártak az építőtelepeken. A miniszter vélhetően abban reménykedik, hogy a dél-erdélyi autópálya mellett az idén elkészül az északit a déli sztrádával összekötő A10-es autópálya még építés alatt álló két szakasza is, és megépülhet az észak-erdélyi autópálya nyúlfarknyi, 5,35 kilométeres szakasza Bihar megyében, a román–magyar határ és Bihar község között. (Főtér)

PIRÁJÁK MÁRAMAROSBAN. Nem mindennapi zsákmányra tett szert több horgász is a Fernezelyi-tónál: vöröshasú pirájákat fogtak ki. Egyikük – aki állítása szerint épp ezért a halért ment ki – azt nyilatkozta, hogy a tóban rendszeresen fürödnek emberek is, de ez most veszélyes lehet. A piráják elsősorban rovarokat, férgeket, puhatestűeket és halakat esznek, de megtámadják a folyóban úszó vagy vízben tartózkodó emlősöket és madarakat is. Romániában nem őshonos, előfordulási helye a dél-amerikai földrészre korlátozódik. Édesvízi halfaj, amely gyakran óriási rajokban úszik, és a 23–27 fokos vizeket kedveli. Valószínűleg a klímaváltozásnak köszönhető, hogy a valahogyan Romániába behozott és a tóba bedobott egyedek képesek voltak életben maradni. (Transindex)

EZ MÉG ROMÁNIA, VAGY MÁR SVÁJC? Havonta 14 630 eurós fizetést kap a pénzügyi felügyelet (ASF) elnöke, Leonardo Badea – tudatja a Ziarul financiar. Badea egyetemi tanárként is tevékenykedik a târgoviştei Valahia Egyetemen, ahonnan évi 15 ezer eurós fizetést kapott. De már nem sokáig marad a pénzügyi felügyelet élén: októbertől a Román Nemzeti Bank alkormányzója lesz havi 13 ezer eurós fizetésért. Egyelőre hivatalosan nem jelentették be, ki lesz a felügyeletnél az utódja. A felügyelet alelnöke, Cristian Roşu havi 9734, Dan Armeanu alelnök pedig 7389 eurós fizetést vihetett haza tavaly. Az intézménybe – amely elsősorban a biztosítási, a magánnyugdíj- és a tőkepiacért felel – az RMDSZ is delegálhatott egy tagot tavaly novemberben, ám Birtalan József havi bére jóval kisebb, 1920 euró. (Maszol)