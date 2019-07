A perek el nem indításáról a prefektus hivatala írásban tájékoztatta az MTI-t. Korábban a prefektusi hivatal – szintén az MTI kérdésére – azt közölte: ha Constantin Toma dormánfalvi polgármester nem tisztáz június 7-éig bizonyos kérdéseket a temetőátalakítás építési engedélyének kiállításával kapcsolatban, a közigazgatási bíróságon fogják kérni a dokumentum érvénytelenítését. A hivatal június 25-ig adott haladékot az önkormányzatnak, hogy vonja vissza azt a március 29-én hozott határozatát, amelyben a település közvagyonát rögzítő regiszterbe foglalta a temető területét. Ennek elmulasztása esetére is közigazgatási pert helyezett kilátásba. Ha a prefektus a közigazgatási bírósághoz fordul, a vitatott iratok, határozatok érvényességét azonnal felfüggesztik mindaddig, amíg jogerős ítélet nem születik.

A prefektusi hivatal most azt közölte: az építési engedély ügyében azért nem indított pert, mert Dormánfalva polgármesteri hivatala a június 7-i határidő lejárta napján tudatta, hogy fenntartja álláspontját, mely szerint törvényes a temetőátalakításra általa kiállított építési engedély. A prefektus – dátumot nem említve – hivatkozik arra a dokumentumra is, amelyben a kulturális minisztérium június 24-én (17 nappal az ultimátum lejárta után) utólagosan jóváhagyta az úzvölgyi temetőátalakítás művészi koncepcióját. A művészi koncepció jóváhagyásának a hiánya volt az egyik ok, amiért az Állami Építkezési Felügyelőség arra kérte a prefektust, hogy mérlegelje az építési engedély megtámadását a közigazgatási bíróságon. A másik ok az volt, hogy a polgármesteri hivatal olyan dokumentáció alapján állította ki az építési engedélyt, amely nem bizonyította egyértelműen a terület fölötti tulajdonjogát.

A temető területét Dormánfalva közvagyonába vevő önkormányzati határozatot azért nem támadta meg a prefektus, mert június 25-én, a határidő lejárta napján az önkormányzat újabb határozatot hozott a kérdésről, amelyben kijavította a korábbi határozat hibáját. A második önkormányzati döntés azonban csupán az elsőnek a címét javítja, és immár nem a temető területének a közvagyonba vételéről szól, hanem a város közvagyonát rögzítő 1999-es önkormányzati határozat kiegészítését rögzíti.

A katonatemető ügyében a kormány megbízottai eddig egyetlen közigazgatási pert indítottak, ezt is Csíkszentmárton önkormányzata ellen: Hargita megye prefektusa május 29-én – anélkül, hogy bármilyen haladékot adott volna – egyetlen nap alatt összeállította és benyújtotta azt az iratcsomót, amellyel megtámadta Csíkszentmártonnak a temető bezárására vonatkozó határozatát. (MTI/demeter)