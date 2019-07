Tusványos A NAGYSZÍNPADON ma 20 órától Szabó Balázs Bandája, 22 órától Kiscsillag. Pénteken 20 órától Anna and the Barbies, 22 órától Bagossy Brothers Company.

A MIT-SÁTOR fellépői ma: 17 órától slam poetry a NEST előadásában, 23 órától The Crazy Plumbers, 0.30-tól 4S Street, 2 órától Pici, 3.30-tól Theo. Pénteken: 21 órától One More Minute, 22.30-tól Loyal, 0.30-tól Friday Rehab, 2 órától Hunay, 3.30-tól Soulshaker.

JANUS PANNONIUS IRODALMI KÁVÉHÁZ: ma 13 órától György Attila: Bestiarium siculorum – az új, bővített kiadást bemutatja Muszka Sándor költő, szerkesztő, 14 órától Fotóalbumok Székelyföldről – kettős könyvbemutató: Ádám Gyula: A megkerült paradicsom, Fodor István: Amor siculorum, házigazda: Sántha Attila író, szerkesztő.

MAGYAR TEÁTRUMI TÁRSASÁG. A sátorban ma 19 órától Balga Gabriella és Palerdi András operaénekesek, valamint Hidegkuti Pálma zongoraművész 45 perc alatt a Föld körül a Magyar Állami Operaházzal címmel népszerű operarészleteket ad elő. Pénteken 19 órától a Magyar Cirkusz és Varieté produkciója.

KRIZA JÁNOS SÁTOR: ma 20.30-tól Esti mulatság: Sorbán Enikő, Sikentáncz Szilveszter + ifj. Zsuráfszky Zoltán, Tokos Zenekar, Pál István „Szalonna” és bandája, Szilágyi Antal „Tóni”, 22 órától a Bekecs Néptáncszínház műsora: Esszencia – Válogatás Közép-Erdély táncaiból; 23 órától az Esti mulatság folytatódik. Pénteken 19 órától PutriPop-koncert, 20.30-tól Szalonna és bandája + adatközlő zenészek (Szászcsávás – 2 fő, Magyarpalatka – 2 fő, Kalotaszeg – 3 fő), 22.30-tól Esti mulatság: Sorbán Enikő, Sikentáncz Szilveszter + ifj. Zsuráfszky Zoltán, Tokos Zenekar, Erdélyi Hagyományőrző zenészek, Pál István „Szalonna”, Ürmös Sándor, Zurgó együttes.

CSŰR: ma éjféltől DJ Qshmo, pénteken Tusványos 30 Mix, DJ Szabó László és DJ Radnai Péter.

Részletes program a tusvanyos.ro honlapon.

Az Európai Unióról

A sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban a Kereszténydemokrata Baráti Kör szervezésében ma 18 órától Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel beszélgethetnek az érdeklődők Az Európai Unió a választások után témával. Moderátor: Puskás Bálint nyugalmazott alkotmánybíró. A részvétel díjtalan.

Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön a LibriM Könyvudvarban (Gróf Mikó Imre utca 7. szám) ma 18 órától bemutatják Balla Ede Zsolt Oltáron az Olt című könyvét. A kötet a székelyudvarhelyi Magura Kiadó gondozásában jelent meg, 120 színes oldalon mutatja be az Olt folyó vízgyűjtőjében található szent helyeket forrástól a torkolatig.

Zene

Az Ütős nyár Sepsiszentgyörgyön! programsorozatban pénteken 19 órától a magyarországi SzájArt Project beatbox-formáció lép fel a főtéri kőszínpadon.

A 2006-ban alakult beszédes elnevezésű SzájArt Project tagjai összeszokott triót alkotnak, hiszen a kecskeméti Kodály-iskolában folytatott tanulmányai­kat egy osztályban fejezték be, és később egyazon város, Szeged egyetemi hallgatói is lettek. Nem hétköznapi egyéniségek, így a színpadon is valami egészen különlegesre számíthatunk tőlük. Dömötör Tamás a szájdobolás nemzetközi szinten is elismert mestere, magyar beat­box battle-bajnok, a 2012-es berlini beatbox-világbajnokság 2. helyezettje. Akit érdekel ez a műfaj, végre olyasvalakit láthat-hallhat, aki egyike a legjobbaknak. Szondi Péter már nemcsak a szájdobolás művészetét űzi, hanem énekel és hegedül is, Simon Krisztina pedig a vokálért, énekért felel a csapatban, s bár a kezdetektől komolyzenei neveltetésben részesült, a könnyűzene mára hasonlóképpen az élete részévé vált. A SzájArt Project műsorában összeolvad a klasszikus alap és a könnyűzene, egészében a capella produkciót adnak majd elő, csak merjünk hinni a fülünknek, hogy azokat a nem e világi hangokat valóban emberi szájmozgások képezik. Közben a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai élőszobros performance-szal nyújtanak látványélményt.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 14 órától Egy kutya négy útja – amerikai családi film, román felirattal; 16 órától Pókember: Idegenben – amerikai akcióvígjáték, kalandfilm, román felirattal; 16.30-tól Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, román szinkronnal, 18.30-tól pedig román felirattal; 18.45-től Rossz versek – magyar vígjáték, dráma, román felirattal; 20.45-től Anna – francia akcióthriller, magyar szinkronnal; 21 órától Yesterday – angol zenés vígjáték, fantasy, román felirattal. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

AZ RTV2 műsorán ma 13 órától ismétlik Az orgonaművész című portrét. Kozma Zsombor, a Bagossy Brothers Company zenekar billentyűse szabad idejében Gyergyószárhegyen ad zeneórákat, a zongora mellett egyéb, többek között népi hangszerek megszólaltatását is tanítja. De a zenekari életen kívüli foglalkozások közül ez csupán az egyik, a fiatal zenészt egészen más műfajban fedezhette fel nemrég a közönség, miközben kiderült, magával a hangszerek királynőjével is mesterien bánik.

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 A szép fenntartásának az útja – kórustalálkozó a Báró Wesselényi Miklós Kórus szervezésében. 19.55 Hősök napja Nagybaconban. 20.35 A gyógy- és fűszernövények szerepe – Macalik Ernő csíkkarcfalvi biológus előadása. 21.10 Vágják az erdei utat – a Háromszék Táncegyüttes vendégjátéka Vargyason. A televízió adásai az erdtv.com internetes portálon is néz­hetők.

Játssz a figurával!

A Vásárhelyi Forgatag részeként idén hatodik alkalommal szervezik meg az Erdélyi legényes- és verbunkversenyt, amelynek célja segítséget nyújtani a legényes és verbunk tánc minél magasabb színvonalú elsajátításában, ugyanakkor lehetőség a táncosoknak a megmérettetésre is.

Idén két kategóriában lehet jelentkezni: ifjúsági és felnőtt. A verseny két részből áll: 1. Kötelező tánc bemutatása: id. Lőrinc Lajos korondi adatközlő tánca a felnőtt kategóriában, Csombor Endre makfalvi adatközlő tánca az ifi kategóriában. 2. Szabad tánc bemutatása: a versenyző szabadon építkezhet (legtöbb kétperces időtartamban) más sóvidéki adatközlő verbunkjából is, a táncfolyamatok építkezési elveinek megfelelő újraalkotásával és az adatközlő megnevezésével. A szervezők a regisztrációt követően segédanyagokat biztosítanak a versenyzőknek. A VI. Erdélyi legényes- és verbunkversenyt augusztus 31-én 17 órától tartják Marosvásárhelyen a Maros Művészegyüttes termében. Nevezni augusztus 13-áig lehet a jatsszafiguraval@gmail.com e-mail-címen vagy a 0751 013 707-es telefonon. A nevezés ingyenes.

A több száz lejes összdíjazású megmérettetésen a táncosokat öttagú szakmai bizottság ér­tékeli.

Röviden

FEJLESZTŐFOGLALKOZÁS. A Gyulafehérvári Caritas játékos fejlesztő foglalkozásra vár 9–12 éves gyermekeket a székhelyére (Kós Károly út 11. szám) jövő héten is. A tevékenység hétfőtől péntekig naponta 10–14 óráig zajlik, a részvétel ingyenes. Érdeklődni, jelentkezni a 0735 735 173-as telefonon lehet.

NYÁRI NYITVATARTÁS. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár szeptember 9-ig nyári nyitvatartási rend szerint látogatható: keddtől péntekig naponta 10–17, szombaton 9–13 óráig áll a közönség rendelkezésére. A Sport utcai fiókkönyvtár programja változatlan marad.

ÖNKÉNTESKEDÉS. Holnapig jelentkezhetnek azok a tizenöt év feletti fiatalok, akik az idei sugásfürdői SIC Feszt dinamikus csapatának munkájában részt akarnak venni. Regisztrálni az esemény honlapján (sicfeszt.ro) lehet.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ma 10–17 óráig Kézdivásárhelyen javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást.

ÁRAMSZÜNET. Ma és pénteken 9–14 óráig Sepsiszentgyörgyön a Váradi József utca 85. számtól felfelé tartó szakaszán áramszünet lesz az utcai hálózaton végzett munkálatok miatt.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok út 1. szám alatti Richter (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.