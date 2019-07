Százával keletkeztek a hit, a vallás befolyása eredményeként szólások és közmondások. A közelmúltban a Kárpát-medencében az egyház háttérbe szorításával párhuzamosan ezeket is kiszorították. Ugyanakkor gyakoribb lett az egyházi vonatkozásokkal bíró, de lényegében nem egyházi jellegű, szellemi­ségű közmondások meg szólások helytelen használata.

Az egyházi, vallási fogalmak elhomályosodása, ismeretlenné válása, az azokat tartalmazó szólás, közmondás romlása, használatból való kiszorulása nem ritkán szóláskeveredéshez vezet. Mint például a Szent Mihály lován megy vagy Elvitte Szent Mihály lova (meghalt, eltemették) meg az Apostolok lován jár (gyalog) szólásokból összejött egyveleg.

Az egyházi, vallási fogalmak ismerete segíthet az ezeket tartalmazó szólásmondások megértésében, helyes használatában, a szóláskeveredések elkerülésében. Például: tizenharmadik apostol (fölöslegesen bölcselkedő ember); Két asszony közt legjobb a tojást eltenni (aug. 15. és szept. 8. között); Búsul, mint a koledátlan (adományokkal nem támogatott) kántor (azaz: nagyon); Légy magadnak, ha meghamvaztál (hamvazószerdán a pap hamuval megdörzsölte a homlokod – azaz: ne akarj többet, mint amennyit lehetőségeid megengednek).

A szólások, közmondások mint folklórtermékek bár változatokban élnek, lényeges elemeik rögzített, állandósult formában fordulnak elő. Helyes a megengedett változatok közül választani, olykor némely apró sorrendi módosítással is élni, de helytelen újabb változatokat önkényesen létrehozni. A szóláshasonlatok esetében egyik leggyakoribb hiba a közismert, kikristályosodott alak megváltoztatása. Pl.: olyan a fejem, mint a káptalan – hallani olykor ahelyett, hogy Nem káptalan (püspökség tanácsadó testülete) a fejem, vagy hogy Olyan a fejem, mint a méhkas. S azt is: szegény, mint az ördög egere a Szegény, mint a templom egere helyett. Ez utóbbi esetben talán nemcsak a nyelvi érzék elbizonytalanodásáról, bizonyos (mondhatni) alapismeretek hiányáról, de sajnálatos értelmi, szemléleti zavarról is szó van.

Helyes viszont a felcserélhető elemeket tartalmazó szólások és közmondások megengedetten többféle formában történő használata. Pl.: Ha Isten (Mária) akarja, az aludttej is elsül (nem lehet eléggé elővigyázatosnak lenni); Részeg ember elől Krisztus (Jézus vagy Isten) is kitér (értelmetlen részeggel kikezdeni).

Zsigmond Győző