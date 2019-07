Idén újból Debrecen ad otthont annak a kétévente megszervezett nagyszabású református ifjúsági találkozónak, amelyen ezúttal is több mint ezer erdélyi fiatal vesz részt. A Kézdi-Orbai Református Egyházmegyéből 98 fiatal, az Erdővidéki Református Egyházmegyéből 60, míg a Sepsi Református Egyházmegyéből 71 ifjú vesz részt a héten kezdődött rendezvényen.

De mi is a Csillagpont? Energiaforrás, ahol lelkileg fel lehet töltődni. Szülőszoba, ahol újra lehet születni. Szabadtéri templom, ahol Istennel és egymással lehet találkozni, ahol megélhetjük keresztyén református önmagunkat az anyaországi és az elszakított országrészek fiataljaival. Játszótér, sportpálya, koncerttér, ahol igényesen lehet szórakozni. Belsőszoba, ahol Jézussal lehet beszélgetni, Őt lehet hallgatni, követni.

Kiscsoportok, előadások, koncertek, istentisztelet, közös úrvacsora, társasjátékok, szabadulósátor, imaséta, láthatatlan színház, bizonyságtételek, dicsőítés, imafa, bibliodráma, kalligráfia-műhelygyakorlat, interaktív természettudományos kísérletek, filmklub és sok izgalmas program várja a résztvevőket.

Az idén ötödik alkalommal megszervezett rendezvénynek különleges témája van. Arra keressük a választ, hogy mi vesz körül minket a hétköznapjainkban. Információk, hangok, képek, hírek? Fény és sötétség? Családtagok, barátok, osztály- és munkatársak? De mi közünk van mindenhez? Mit tehetünk egymásért? És azt vajon tudjuk, Isten mit tett értünk? Mit jelent az, hogy az Ő országa közöttünk van?

Itt fiataloknak fiatalosan szólal meg Isten örökkévaló szava, élményekben gazadagon élhetjük meg a fiatalságunkat, és mindezt lendületesen. Egyházunkban igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni a fiatalokra is, hiszen Isten közelségére, vezetésére, az egyházi közösség védelmére, szeretetére nekik is szükségük van. A Csillagpontnak van egy erdélyi kistestvére is, a Válts Irányt! IKE Fesztivál, amelyet mindig a köztes években szerveznek meg, és amelyen 1500–2000 fiatal szokott részt venni.

Izgalmas időtöltés, lelki elmélyülés, hitbeli gyarapodás, Isten, önmagunk és embertársaink jobb megismerése vár tehát arra a több mint 200 háromszéki fiatalra is, akik idén is ott vannak a Csillagponton.

Müller Loránd Bálint