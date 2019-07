Hamarosan felújítják a lécfalvi utat

A kivitelező, a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. igazgatója, Török Sándor érdeklődé­sünkre elmondta: ha az idő engedi, mint­­egy tíz nap alatt elvégzik a munkát. A javítás előtt álló útszakasz közel 1800 mé­ter. A Várhegyről Lécfalva felé tartó út maksai letérőjétől a lécfalvi iskoláig fogják újra­asz­faltozni a DC18 jelzésű községi utat. A javításra nagy szükség van, a sok gödör, kátyú miatt az aszfaltozott út inkább a mezei utak kategóriába sorolható jelenleg. A polgár­mes­ter elmondta, a munkálat ­értéke 423 000 lej, ebből 400 000 lejt a megyei tanácstól kaptak, a többi az önkormányzat önrésze.

Kanyó Antal alpolgármester hangsúlyozta: többször jelezte Tamás Sándornak, Kovászna Megye Tanácsa elnökének, hogy nagyon rossz állapotú a lécfalvi út. Az elnök ígéretet tett a segítségre, és be is tartotta szavát, így most van pénz az útjavításra – mondta Kanyó.