KOLOZSVÁRT IS AJÁNLJA A CNN. Húszas listát közölt a CNN utazási rovata olyan európai városokról, amelyek szépek, és meg lehet úszni velük a nagy európai turistacélpontok – mint Párizs, Velence vagy Amszterdam – turistaáradatát.

Forrás: Transylvania Now

A szerkesztő Joe Minihane országonként egy-egy várost ajánlott. Így került be Romániából Kolozsvár, Magyarországról pedig Debrecen. Azt írják, hogy Kolozsvárnak megvan minden olyan látványossága, ami egy ideális city breakhez szükséges. A látványosságok közül csak kettőt emelnek ki, a Szent Mihály-templomot, illetve az egykori ecsetgyárban működő Ecsetgyár kiállító- és művészeti teret, ami miatt megéri ide látogatni, de mint írják, kávézók és bárok is bőven vannak, ahol el lehet tölteni az időt. A cikk a következő városokat ajánlja még: a franciaországi Orange, az angliai Norwich, a dániai Aarhus, a belgiumi Antwerpen, a hollandiai Hága, a boszniai Szarajevó, a koszovói Pristina, a svédországi Malmö, a skóciai Aberdeen, a svájci Bern, a lengyelországi Varsó, a grúziai Tbiliszi, a fehérorosz Minszk, az örményországi Jereván, a törökországi Ankara, a bulgáriai Plovdiv, a norvégiai Trondheim és az olaszországi Torino. (Transindex)

MEGVERTE AZ ÉLETMENTŐT. Köszönet helyett verekedni kezdett egy fiatalember, mikor a barátnőjét a vízimentő szolgálat egyik tagja figyelmeztette, hogy jöjjön ki a tengerből. Az eset pár napja történt Costineşti-en, és azóta rendőrségi ügy lett belőle. A 43 éves vízimentő éppen feladatát teljesítette, ami abban állt, hogy árgus szemekkel figyelte a habokat, illetve a habok között tartózkodó fürdőzőket, hogy a rendkívül erős áramlások el ne sodorják őket. Egy fiatal lány közel került a veszélyhez, ezért a vízimentő odakiabált neki, hogy azonnal jöjjön ki, mert bajba kerülhet. A lány lovagja, egy 19 éves marokkói ifjú erre odarohant hozzá, és felelősségre vonta, majd meg is ütötte azt, aki éppen megmentette szíve hölgyét. A vízimentő természetesen feljelentette a támadót, és most eljárás folyik ellene. Az idén egyébként heten fulladtak meg a román tengerparton, a legutóbbi áldozat egy férfi, aki a fürdést tiltó piros zászló ellenére is bement a vízbe tegnap. (Főtér)

KÖZÉPKORI NÉZETEK. Lemondott tegnap az Ortodox Teológiai Kar dékánhelyettese, mert óriási botrány kerekedett a nőkről tett kijelentései miatt. Vasile Răducă a Trinitas Rádiónak többek között azt nyilatkozta: ha egy nemi erőszak áldozatául esett nő terhes lesz, akkor „valószínűleg élvezte” az aktust. A dékánhelyettes az óvszer használatát „maszturbációnak” nevezte, egy betelefonáló hallgatónak pedig azt üzente, imádkozzon azért, hogy lánya szakítson a muzulmán vallású barátjával. Az elhangzottak után a Bukaresti Egyetem rektora, Mircea Dumitru közölte: a felsőoktatási intézmény elfogadhatatlannak tartja Vasile Răducă nyilatkozatait, és elhatárolódik a nézeteitől. Ugyanakkor felszólította a Teológiai Kar dékánját, hogy menessze tisztségéből a dékánhelyettest. A rádióinterjú még májusban hangzott el, de a paginademedia.ro kedden közölt belőle részleteket. A dékánhelyettes nyilatkozataitól a Román Ortodox Egyház szóvivője is elhatárolódott, az Országos Audiovizuális Tanács pedig írásbeli megrovásban részesítette a Trinitas egyházi rádióadót. (Maszol)

APÁCÁK GYANÚ ALATT. Cifra dolgokat művelt két ortodox apácának öltözött nő Vaslui városában: vasárnap ordítozva és szitkozódva rángatták maguk után a bőröndjeiket az autós forgalom közepén, hétfőn pedig – miután az őket igazoltató helyi rendőr veszélytelennek ítélte és útjukra engedte őket – rátámadtak egy nőre és a vasúti sínekre löktek egy férfit, akit aztán egy másik férfi rántott el onnan. A két nőt tegnap fogták el, de kilétükről még csak annyit sikerült kideríteni, hogy egy 69 éves anyáról és 46 éves lányáról van szó, akiknek a lakhelye sem ismert. Azt kiabálták, hogy egy Prahova megyei kolostorból jöttek, de sem ott, sem a huşi-i egyházkerülethez tartozó ortodox kolostorokban nem ismerik őket. Sőt, abban a faluban sem, ahova az anya lakcíme szól. A rendőrök egyelőre az elmegyógyászatra utaltatták be őket, és eljárást indítottak ellenük emberölési kísérlet miatt. (Adevărul)