Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke azt mondta: amellett, hogy az Európai Parlamentbe sok új párt bejutott, az látszik, hogy a régi pártok képviselőcsoportjai is jelentős mértékben kicserélődtek. A politikus szerint számítani lehet arra, hogy kedvező fordulat következik be az egyes pártokon belül is. Németh Zsolt szerint fontos, hogy a Fidesz és az RMDSZ az Európai Néppártban, az EP legnagyobb frakciójában van. Úgy vélte: a Fidesz néppárti pozíciói is erősödtek a választások után.

Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője is úgy vélte, bár nem történt meg az Európai Parlament nagy átalakulása, a testületben megvan a jó irányú elmozdulás lehetősége, és a magyar képviselőkön is múlik, hogy a közösség javára tudják-e fordítani az új helyzetet. Korodi bírálta azt a román EU-politikát, hogy az erős tagállamok partnereként próbálja érvényesíteni érdekeit. Úgy vélte: ehelyett a jószomszédi kapcsolatokon alapuló közép-európai partnerséget kellene előnyben részesíteni. Ehhez viszont rendezni kellene a szomszédok közötti kényes ügyeket, mint például a nemzeti kisebbségek helyzetét, amiként a nyugat-európai országok ezt már a második világháború után megtették. (MTI)