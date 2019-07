Nemzetközi gombásztábor Koltón

Előadások, filmek, kiállítások, versenyek, játékok igyekeztek kielégíteni a négy nemzedékből, s a romániaiakon kívül az anyaországból is verbuválódott érdeklődőket, résztvevőket. Az előadók közt volt például a Budapestről jövő dr. Rimóczi Imre egyetemi tanár, nemzetközi hírű mikológus. 12-én Csendes Lajos polgármester nyitotta meg a rendezvényt, üdvözölte a jelenlévőket, majd Kővár és Nagybánya vidéke, valamint Máramaros népi gombászata címmel volt előadás, aztán vetítés következett Koltóról. Naponta volt legalább hat gombásztúra a nagybányai EKE-tagok kalauzolásával, azonosítás, gombás játékok gyakorlása, a gombák szépe kiválasztása, előadások. Rimóczi Imre különleges igényű nagygombáinkról, Jancsó Gábor a gombák védekező stratégiáiról beszélt és vetített, Fődi Attila gyógyhatású gombáinkat ismertette Szemelvények az elmúlt pár év tudományos publikációiból alcímmel, jómagam az LKG tavalyi rendezvényeiről s eddigi húsz évéről szóltam, Locsmándi Csaba előadása révén a Retyezát-hegység gombavilágával ismerkedtünk.

A szedett gombákról naponta volt képes bemutató (Benedek Lajos, Fődi Attila, Pál-Fám Ferenc), ismertettük (Bélfenyéri Gáborral) az új, a dévai Corvin Kiadónál megjelent gombanaptárat és versenyeket tartottunk. A gombafelismerési vetélkedő (Fődi Attila, Zoltán Sándor) mellett a hozott gombasavanyúságoké is összejött, de a szabadtéri gombás játékok (Zsigmond Győző), és a szabad program sem maradt el. Külön színfoltként került sor gombapreparátum- és gombafotó-kiállításra (Téglás Zoltán, Bélfenyéri Gábor). Átadta a szervező egyesület a Veress Magda-díjat (Babos Krisztinának és Fehér Kingának). Erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Benedek Lajos, Fődi Attila, Pál-Fám Ferenc, Rimóczi Imre, Oross Kinga, Fedor Ilona stb.) történt az azonosítás, a terepmunka. Titkárunk Téglás Zoltán volt, a képes fajlista készítője pedig Bélfenyéri Gábor.

A táborozók (gyermekek, fiatalok, közép- és idősebb korúak) ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez. Az időjárási viszonyok kedveztek, 290-nél több gombafajt gyűjtöttek be és azonosítottak a táborban, és ezek nagy részét feliratozva ki is állították. Gombás vonatkozású könyveket mutatott be Locsmándi Csaba, Vasas Gizella és Kőszeginé Tóth Judit. Utóbbi kisfilmet is hozott, láthattunk egy összeállítást a ZGE és az LKG, a zempléniek és erdélyiek együttműködéséről. Egyik tanfolyamosunk (Paizs Szabolcs) sikeresen vizsgázott, oklevelet is kapott.

Zsigmond Győző