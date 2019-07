Nőnek ki az ismeretlenség és a túlzott önhittség erdejéből a köztársaságielnök-jelöltek. Immár a sokszor nevetségessé vált miniszterelnök asszony is jelentkezett. A (gyanúsan magyar származású) Dan Barna viszont úgy véli, hogy az ellenzékiek támogatását elnyerheti. Erről az oldalról merészel harcba szállni az elnöki évei alatt mindössze kicsinyes pártpolitikai összeesküvésről elhíresült, önmagát nagy románná átminősítő szász Iohanisszal. Szóval szép kis kezdő csapat ez! Egyik jobb, mint a másik („jobb” Románia mocsarához). Az RMDSZ titokzatoskodik. Még ráér, de azért majd állít jelöltet, mert így alkalma nyílik „kommunikálni”. Ugyan nem tudom, mit akar fogyatkozó tábora nevében kinyilatkoztatni, megbeszélni, vitatni, értésünkre adni Kelemen Hunor, de majd „idejében” elárulja…

Felsorolásomban nem említettem Călin Popescu-Tăriceanu nevét. A liberális demokraták vezére azt nyilatkozta, hogy ha szövetségesei, a szociáldemokraták nem őt jelölik (megtörtént), ő akkor is vállalja zsebpártja részéről a jelentkezést. Ez tehát a mai nap helyzete.

Jöjjön az én véleményem. Semmiképpen nem jelölnék harcba szállót a szövetség részéről (ha tőlem függne). Fölösleges, értelmetlen, figyelembe sem vennék azt, ahogy „kommunikál”. Mi pedig tudjuk, hogy a százszor elmondottakat már csak fél odafigyeléssel hallgatjuk meg. Sérelmeink a többség számára is ismertek.

Az, akit szervezetileg, már az első fordulóban (!!) támogatnék, minden érvelést és szóbeli harci eszközt bevetve, nem más, mint C. P.-Tăriceanu. A rendelkezésemre álló kevés érvem mellett sokkal több a megérzés. Meglepett és jó érzéssel töltött el, amikor több magyar mondatot is elmondott az RMDSZ kongresszusán. Kevés ilyen élményünk volt, van. Természetesen az örökös gyanakvók és borúlátók ezt okos taktikának is tarthatják. Lehet, de nézzük meg ezt a művelt, tartásos embert, akit ilyen-olyan érvekkel igyekezett az ellenfél eláztatni. Ha az RMDSZ már kezdettől vállalja a támogatását (nem csak az esetleges második fordulóban), legyőzheti az öntelt Iohannist, a jelenleg legesélyesebbnek tartott jelentkezőt.

Jómagam, függetlenül az RMDSZ álláspontjától, Călin Popescu-Tăriceanut fogom szavazatommal támogatni.