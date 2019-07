A július 16-ai Háromszékben megjelent cikkben az újságíró két dolgot kifogásol – a Tega pedig mindkettővel egyetért. Kezdjük tehát a gyűjtőpontot elöntő szeméttel. Valóban, nemcsak ott, hanem máshol is van ilyen helyzet, megítélésünk szerint túlságosan is gyakran. Ki az a lakó, aki ne mérgelődne teljesen jogosan, ha a zárt gyűjtőbe belépve szeméttengeren kell átvergődnie a konténerig? Persze hogy bosszantó – a lakóknál csak azokra a kollégáinkra nézve kellemetlenebb, akik minden esetben össze­takarítják a hulladékokat. Van úgy, hogy délelőtt és délután is megfordulunk és takarítunk, amellett, hogy a kukákat rendszeresen, két alkalommal ürítjük hétköznap, de esetenként hétvégén is. A földre kidobált vagy leöntött szeméttel csak ennyit tudunk tenni: összetakarítjuk. Az újság által biztosított lehetőséggel élve tehetünk még valamit: arra kérünk mindenkit, ne dobja a földre a zsákját, és ne engedjen be olyan személyeket a hulladéktárolóba, akikről azt feltételezi, hogy szétdobálják az általa és szomszédjai által figyelmesen gyűjtött szemetet.

Igaza van az újságírónak a másik észrevételével is: kicsi ez a lerakó ennyi embernek. Korábban egy nagyon drága préskonténer működött ott – azazhogy néha működött, néha nem. A lakók egy része, illetve a kukázók felfeszegették a zárszerkezetet, a bedobót – fenntarthatatlanná vált az üzemeltetése, muszáj volt lecserélnünk. A további gyűjtőpontok kialakítását korábban is fontolóra vettük, de nem sikerült megegyeznünk a lakóközösséggel. Ismét az újság nyilvánosságának az erejére támaszkodunk: felkérjük a lakókat, lakóbizottságot, hogy döntsék el, hova helyezhetünk el további lerakókat. Ígérjük: ha önöktől jön a javaslat, a lehető legrövidebb időn belül odatelepítünk egy vagy akár két gyűjtőpontot is – mert számunkra is ez tűnik az észszerű megoldásnak.

A Tega sajtóirodája