Értékőrzést tanultak

A Magyarországon már nagy sikernek örvendő képzés célja a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat és Hungarikum mozgalom bemutatása a háromszéki fiatalok számára, valamint az értékőri tevékenységek: feltárási módszerek, dokumentálás és megörökítés folyamatainak ismertetése volt. Az egyhetes tábor során a diákoknak és kísérőiknek lehetőségük nyílt megismerkedni az Ifjúsági Értékőr Hálózattal is, felfedezni Taliándörögd értékeit, valamint gyakorlatban kipróbálni az elméletben elsajátítottakat: fotóztak, videóztak és interjút készítettek. Minden résztvevő belekóstolhatott az eszközök használatába, a fotó- és filmvágás rejtelmeibe. Kommunikációs, anyanyelvi és informatikai képességeik, készségeik fejlesztése mellett a fiatalok megtapasztalták a közösséghez tartozás és az önkéntes munka élményét is. Az értékek gyűjtésének módszereit hamarosan itthon is alkalmazzák, bekapcsolódva a Kovászna megyei értéktár munkájába.

Ráduly Kinga sajtóreferens,

Kovászna Megyei Művelődési Központ